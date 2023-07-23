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Коммерсантъ FM
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Зеленский попросил Столтенберга созвать Совет Украина—НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал срочно созвать Совет Украина—НАТО. Структура была создана ранее в июле на саммите Североатлантического альянса.

«Я обратился к Йенсу с предложением незамедлительно созвать этот Совет для соответствующих консультаций по кризису. И на днях эта встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, оно опубликовано на сайте президента.

Господин Зеленский ранее сообщал, что обсудил с господином Столтенбергм меры, необходимые для разблокирования черноморского зернового коридора. Они также оценили сложившуюся в Черном море ситуацию и риски, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Совет Украина—НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса 12 июля. Ранее такой орган существовал только с Россией, с Украиной у НАТО была только совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса. Созыв совета заблокировать нельзя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Леонид Уварчев

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