В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика

Следователи в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) возбудили уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса с грузовиком. В результате ДТП пострадали девять человек, один — погиб, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по КБР. Дело возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

По версии следствия, ДТП произошло сегодня, 22 июля, на участке федеральной трассы «Кавказ» примерно в 8:00. Столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Ростов, и грузовой автомобиль. В результате пострадали девять человек, в том числе ребенок. Погиб водитель автобуса. «Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения»,— сообщает следственное управление СКР по КБР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение смерти по неосторожности). Ранее региональный минздрав сообщал о 15 пострадавших.

Мария Федотова