В Кабардино-Балкарии в ДТП пострадали 15 пассажиров автобуса

В Кабардино-Балкарии в ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Согласно сообщению ведомства, пострадавшие находятся в клинической больнице Нальчика. Среди них двое детей. Автобус двигался по маршруту Махачкала—Ростов, общее количество пассажиров — 20 человек. «Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков»,— говорится в сообщении.

Участок автодороги «Кавказ», на котором произошла авария, перекрыт. Организован объезд через автомобильные дороги Старый Черек—Черная Речка и Нарткала—Озрек—Хатуей.

Полина Мотызлевская