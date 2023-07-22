Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию. 23 июля его примет президент РФ Владимир Путин.

«Первый направился с рабочим визитом в Россию»,— написал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента Белоруссии. «Пул Первого» также выложил видео отлета.

«Повестка переговоров определена, вопросов предстоит обсудить много»,— сообщал 21 июля сайт белорусского президента, анонсируя встречу в ближайшие выходные. Планируется обсудить вопросы безопасности, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и др.

Кремль в тот же день анонсировал обсуждение лидерами двух стран 23 июля интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Мария Федотова