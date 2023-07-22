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Коммерсантъ FM
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Ребенок погиб в результате ДТП с внедорожником в Майкопе

Мальчик 2014 года рождения погиб в результате ДТП с участием внедорожника в столице Адыгеи Майкопе, еще несколько человек пострадали, сообщил в Telegram глава республики Марат Кумпилов.

«Предварительно установлено, что водитель внедорожника, двигаясь по ул. Спортивной от ул. Гагарина в сторону городского парка, потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка»,— написал господин Кумпилов.

Telegram-канал «112» утверждает, что за рулем внедорожника находился Анатолий Горголин, судья Майкопского городского суда. По его словам, у него отказали тормоза, передает «112».

Эрдни Кагалтынов

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