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Коммерсантъ FM
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Совет директоров ПАО «Вымпелком» покинул Дмитрий Швец

Дмитрий Швец вышел из совета директоров ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») 20 июля по собственной инициативе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба «Билайна».

Фото: VEON LTD

Фото: VEON LTD

«Член совета директоров ПАО "Вымпелком", управляющий директор Veon по портфелю активов, бывший глава TGP Capital в России и СНГ Дмитрий Швец 20 июля вышел из состава совета директоров по собственной инициативе, представив в общество уведомления об отказе от своих полномочий»,— говорится в сообщении компании.

Пресс-служба отметила, что господин Швец не участвовал в заседаниях и голосованиях совета директоров, а также не получал информационные материалы.

Дмитрий Швец с 1998 по 2004 год работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company. Позднее работал на различных должностях в сфере маркетинга в компании Coca-Cola. Господин Швец был операционным директором «Норникеля». Кроме того, он был неисполнительным директором компании Lenta Ltd.

Эрдни Кагалтынов

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