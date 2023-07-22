Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 2 тыс. мертвых пингвинов выбросило на восточное побережье Уругвая за 10 дней

На восточное побережье Уругвая за последние 10 дней выбросило около 2 тыс. мертвых магеллановых пингвинов, сообщила газете El Pais глава отдела фауны уругвайского министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен.

Предыдущая фотография

Фото: STRINGER / AFP

Фото: STRINGER / AFP

Следующая фотография
1 / 2

Фото: STRINGER / AFP

Фото: STRINGER / AFP

Госпожа Лейзагойен уточнила, что ни у кого из погибших пингвинов не был зафиксирован птичий грипп. По ее словам, 90% выброшенных на берег птиц — молодые особи, которые погибли в Атлантике. Течение перенесло их на пляжи уругвайских городов Канелонес, Мальдонадо и Роча, сообщила госпожа Лейзагойен.

По словам чиновницы, большая часть погибших пингвинов была без запасов жира и с пустыми желудками. Она отметила, что смертность среди пингвинов — нормальное явление, но не в таких масштабах. Нечто подобное произошло в прошлом году в Бразилии, причины так и не удалось установить, добавила чиновница.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...