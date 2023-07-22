В Китае вывели на орбиту спутники Qiankun-1 и Taian

Китайская космическая компания Galactic Energy с помощью ракеты-носителя Ceres-1 вывела на орбиту два спутника — Qiankun-1 и Taian. Запуск осуществлялся с крупнейшего в стране космодрома Цзюцюань в пустыне Бадын-Джаран. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети WeChat.

Запуск коммерческой ракеты-носителя стал шестым в миссии Lemon Tree. Отмечается, что спутники дистанционного зондирования Qiankun-1 и Taian будут использованы для создания аэрокосмической платформы.

За все время с помощью Ceres-1 был запущен 21 спутник 12 коммерческими организациями. Ракета-носитель может достигать 19 м в длину и способна вывести на орбиту Земли груз весом до 400 кг. Galactic Energy успешно провела свой первый запуск с помощью Ceres-1 в ноябре 2020 года, что сделало ее второй после i-Space частной компанией в Китае, которой удалось успешно вывести спутник на орбиту. Ceres-1 существует с 2018 года и разрабатывает орбитальные ракеты Pallas-1 и Pallas-2, а также развивает добычу редких металлов и полезных ископаемых на астероидах.

Полина Мотызлевская