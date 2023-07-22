В Екатеринбурге водителя Porsche задержали со стрельбой

В Екатеринбурге водитель Porsche Cayenne пытался скрыться от полицейских. Мужчину задержали, прострелив машине колеса. Причины его поступка неизвестны.

«Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания»,— сообщили «РИА Новости» в Госавтоинспекции Екатеринбурга, не приведя подробностей.

Местный портал E1.ru опубликовал видео инцидента. На записи видно, что водитель, скрываясь от полицейских, протаранил припаркованные во дворе машины и автомобиль ДПС. Его пытались остановить не менее шести сотрудников полиции, один из которых стрелял по колесам.

Лаура Кеффер