Пашинян заявил о соблюдении Арменией своих правил в вопросе антироссийских санкций

Армения в вопросе санкций против России «действует как ответственный член международного сообщества», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом, по его словам, армянские власти соблюдают свои правила.

В интервью AFP господин Пашинян заявил, что Армения тесно контактирует по этой теме и сотрудничает со спецпосланником Евросоюза (ЕС) и представителем США. Он пояснил, что такая большая страна, как Россия, может справиться с санкциями, но Армения «не может позволить себе ничего подобного», о чем открыто заявила Западу.

«Это правило, которому мы следуем. Конечно, есть также известные силы, которые лоббируют в европейской и американской прессе, чтобы показать, будто Армения является в этом плане "серой зоной", но пока на официальном уровне у нас нет никаких жалоб со стороны ЕС и американских партнеров или России, потому что мы не хотим хитрить, мы все четко говорим, и наша позиция легитимна»,— подчеркнул Никол Пашинян.

Еще летом 2022 года Минфин США заявил, что как минимум 18 стран помогают России обходить санкции, назвав в их числе Армению. В феврале 2023-го Европейский банк реконструкции и развития опубликовал доклад, согласно которому после введения первых санкций в марте 2022 года экспорт из ЕС и Великобритании в Россию сократился более чем вдвое, а экспорт из Европы в Армению, Казахстан и Киргизию подозрительно подскочил на 15–90%. Минфин США говорил о намерении пресечь обход санкций странами Центральной Азии.

Лаура Кеффер