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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: глава МИД Британии отложил поездку в Пекин на фоне исчезновения главы МИД КНР

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин, запланированный на конец июля, на неопределенное время, сообщили источники Bloomberg. Одной из причин стало долгое отсутствие министра иностранных дел КНР Цинь Гана в публичном пространстве. МИД ранее объяснял это состоянием здоровья.

Китай и Великобритания рассматривают альтернативные даты визита, отмечает Bloomberg. Лондон отказался от комментариев.

Цинь Ган в последний раз появлялся на публике 25 июня. Тогда он провел встречу с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. 11 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что министр не едет в Джакарту на мероприятия по линии АСЕАН «из-за проблем со здоровьем». На встречу вместо него отправился Ван И.

Леонид Уварчев

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