Курс доллара. Прогноз на 24–28 июля

Минувшую неделю рубль завершает небольшим ослаблением позиций против доллара США. По итогам пятничных торгов биржевой курс доллара составил 90,92 руб./$, прибавив за неделю 86 коп. В то же время курсы евро и юаня остались на уровне предыдущей недели соответственно 101,2 руб./€ и 12,616 руб./CNY. Игра на повышение американской валюты наблюдается и на мировом рынке на фоне снизившейся в США инфляции, что может отразиться на политике ФРС.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|88.00-90.00
|«БКС Мир инвестиций»
|89.50-91.50
|Банк Русский Стандарт
|90.00-92.00
|Банк Зенит
|90.00
|Консенсус-прогноз *
|90.13
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
К концу недели рубль могут укрепить продажи валюты со стороны экспортеров
Рубль получил умеренную поддержку со стороны решения ЦБ РФ о более существенном повышении размера ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала. Тем не менее фундаментальная картина для российской валюты остается сдержанной, поэтому текущая поддержка может оказаться краткосрочной. К концу недели рубль могут укрепить продажи валюты со стороны экспортеров. Объем налогового периода июля, по оценке банка «Зенит», составит 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. месяцем ранее.
Налоговый период будет играть на стороне рубля в ближайшее время
Повышение ключевой ставки на 100 б. п., до 8,5% превысило консенсус-прогноз рынка, рубль ответил незначительным укреплением. Однако серьезную поддержку национальной валюте оказало решение ЦБ, поскольку в силу инфраструктурных ограничений реализация стратегий carry trade стала затруднительна. Налоговый период также будет играть на стороне рубля в ближайшее время. Но вряд ли эти факторы позволят национальной валюте показать значительное укрепление, скорее рынок будет видеть умеренные колебания валютных курсов. Санкционное давление, усилившееся на этой неделе, не оказало заметного влияния на курсы валют. В фокусе внимания инвесторов также находится еще ряд факторов, способных повлиять на стоимость бивалютной корзины,— нефтяные цены, темпы роста экономики Китая, а также ожидают от Федрезерва США окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Российская валюта на следующей неделе продолжит торговаться в диапазоне 89,5−91,5 руб./$
Ключевым событием конца недели стало заседание Центрального банка РФ, по итогам которого ключевая ставка была повышена на 1 п. п., до 8,5%, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5 п. п. После первоначальной реакции в виде укрепления и ухода российской валюты к уровню 90 руб./$ дальнейшего укрепления пока не последовало, что говорит о низком влиянии ставки на текущее ценообразование российской валюты. В условиях отсутствия каких-либо значимых факторов мы ожидаем, что российская валюта на следующей неделе продолжит торговаться в диапазоне 89,5−91,5 руб./$.
Активность спекулянтов на рынке в начале недели может вырасти
Доллар к концу недели торгуется около отметки 90 руб. Объемы торгов долларом увеличились к концу недели, при этом рубль продемонстрировал укрепление. Мы считаем, что на рынке активизировались экспортеры, готовящиеся к расширенным квартальным налоговым выплатам. Это поддержало позиции национальной валюты. Повышение ключевой ставки на 1 п. п. не оказало влияния на ход торгов на валютном рынке. Мы полагаем, что в случае преодоления парой USD/RUB локального уровня поддержки на отметке 90 руб. для курса открывается горизонт развития снижения к 88−89 руб. при условии активности экспортеров на рынке, что скорее будет заметно к концу следующей недели. Отметим, что активность спекулянтов на рынке в начале недели может вырасти из-за сигналов ЦБ к усилению проинфляционных процессов.