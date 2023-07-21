Курс доллара. Прогноз на 24–28 июля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления К концу недели рубль могут укрепить продажи валюты со стороны экспортеров Рубль получил умеренную поддержку со стороны решения ЦБ РФ о более существенном повышении размера ключевой ставки и сохранения жесткого сигнала. Тем не менее фундаментальная картина для российской валюты остается сдержанной, поэтому текущая поддержка может оказаться краткосрочной. К концу недели рубль могут укрепить продажи валюты со стороны экспортеров. Объем налогового периода июля, по оценке банка «Зенит», составит 2,7 трлн руб. против 2,4 трлн руб. месяцем ранее.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Налоговый период будет играть на стороне рубля в ближайшее время Повышение ключевой ставки на 100 б. п., до 8,5% превысило консенсус-прогноз рынка, рубль ответил незначительным укреплением. Однако серьезную поддержку национальной валюте оказало решение ЦБ, поскольку в силу инфраструктурных ограничений реализация стратегий carry trade стала затруднительна. Налоговый период также будет играть на стороне рубля в ближайшее время. Но вряд ли эти факторы позволят национальной валюте показать значительное укрепление, скорее рынок будет видеть умеренные колебания валютных курсов. Санкционное давление, усилившееся на этой неделе, не оказало заметного влияния на курсы валют. В фокусе внимания инвесторов также находится еще ряд факторов, способных повлиять на стоимость бивалютной корзины,— нефтяные цены, темпы роста экономики Китая, а также ожидают от Федрезерва США окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Денис Буйволов,

аналитик Российская валюта на следующей неделе продолжит торговаться в диапазоне 89,5−91,5 руб./$ Ключевым событием конца недели стало заседание Центрального банка РФ, по итогам которого ключевая ставка была повышена на 1 п. п., до 8,5%, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5 п. п. После первоначальной реакции в виде укрепления и ухода российской валюты к уровню 90 руб./$ дальнейшего укрепления пока не последовало, что говорит о низком влиянии ставки на текущее ценообразование российской валюты. В условиях отсутствия каких-либо значимых факторов мы ожидаем, что российская валюта на следующей неделе продолжит торговаться в диапазоне 89,5−91,5 руб./$.