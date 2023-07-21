В пригороде Ростова-на-Дону произошел крупный пожар на складе макулатуры

В городе Аксай Ростовской области сегодня днем разгорелся пожар на складе макулатуры. Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

По информации ведомства, речь идет о складском комплексе по адресу ул. Пороховая Балка, 2А. Сообщение о возгорании поступило в 17:15. Пожару присвоен третий ранг. В ликвидации задействованы 22 единицы техники, 65 человек. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщила о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте.

«При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования»,— сообщает ведомство.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону