Skoda показала предсерийный Superb Combi

Компания Skoda показала предсерийный универсал Superb Combi, официальная премьера которого состоится в 2023 году.

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Новинка окажется технически унифицирована с универсалом Volkswagen Passat нового поколения. Автомобиль будет построен на платформе MQB evo и станет длиннее, шире и выше предшественника, что в сочетании с увеличенной колесной базой позволит сделать универсал просторнее для пассажиров и вместительнее для багажа.

Заявлено, что новинка будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с экраном с 12,9- или 15-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получит сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары IQ.Light HD.

В новом поколении универсала будут версии только с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Линейка моторов станет включать в себя бензиновые турбомоторы, турбодизели, «мягкие» гибриды и подключаемые гибриды. Предложат адаптивную подвеску DCC Pro с 15-ю вариантами настроек и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS.

Премьера новой Skoda Superb Combi состоится в ноябре 2023 года. На рынок универсал выйдет в начале 2024 года.

Максим Вершинин

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