Volkswagen анонсировал новый универсал Passat Variant

Компания Volkswagen анонсировала новое поколение модели Passat, которая будет доступна только в виде универсала Passat Variant.

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Новинка окажется технически унифицирована с новым универсалом Skoda Superb Combi нового поколения. Автомобиль будет построен на платформе MQB evo и станет длиннее, шире и выше предшественника, что в сочетании с увеличенной колесной базой позволит сделать универсал просторнее для пассажиров и вместительнее для багажа.

Заявлено, что новинка будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с экраном с 12,9- или 15-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получит сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары IQ.Light HD.

В новом поколении универсала будут как версии с механической трансмиссией, так и варианты с с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Линейка моторов станет включать в себя бензиновые турбомоторы, турбодизели, «мягкие» гибриды и подключаемые гибриды. Предложат адаптивную подвеску DCC Pro с 15-ю вариантами настроек и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS.

Премьера нового Volkswagen Passat Variant состоится в августе 2023 года. На рынок универсал выйдет в начале 2024 года.

Максим Вершинин

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