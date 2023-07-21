«Цапковскому» грозит несостоятельность

Участник банды «Цапки» Вячеслав Цеповяз, отбывающий срок за совершение серии преступлений, может быть признан несостоятельным по заявлению предпринимателя Николая Захарова. Месяц назад Второй кассационный суд подтвердил право Николая Захарова на взыскание с «цапковского» более 2 млрд руб. компенсации за отнятый бандитами бизнес. Суд также аннулировал переход имущества Вячеслава Цеповяза к его супруге, к осужденному вернулись права на семейное предприятие «Слава Кубани». По мнению экспертов, Вячеслав Цеповяз заинтересован в том, чтобы выплатить долг Николаю Захарову и не допускать банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый Вячеслав Цеповяз на заседании Краснодарского краевого суда (декабрь 2012 года)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости Подсудимый Вячеслав Цеповяз на заседании Краснодарского краевого суда (декабрь 2012 года)

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству заявление жителя Кущевского района Николая Захарова (Гордика) о банкротстве Вячеслава Цеповяза, сообщается на сайте суда.

Вячеслав Цеповяз, осужденный на 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в составе банды «Цапки», в настоящее время является обвиняемым по новому делу о вымогательстве, где одним из потерпевших признан Николай Захаров, бывший владелец сельхозкомпании «Агроюгинвест» (дело находится в прокуратуре на утверждении обвинительного заключения).

Второй кассационный суд 23 июня вынес решение о взыскании в пользу Николая Захарова нанесенного преступлением ущерба в объеме 2,1 млрд руб., сумма компенсации состоит из стоимости отнятого бандитами бизнеса и упущенной выгоды. Таким образом, Николай Захаров получил право инициировать банкротство «цапковского».

Спор между Николаем Захаровым и Вячеславом Цеповязом интересен тем, что в нем определяется судьба крупных активов, когда-то принадлежавших участнику банды.

Речь идет о сельхозпредприятии «Слава Кубани», обрабатывающем 15 тыс. га земли в Кущевском районе (в 2022 году выручка компании превысила 1 млрд руб., чистая прибыль — 329 млн руб.). До массового убийства в Кущевской в ноябре 2010 года учредителем общества был Вячеслав Цеповяз, сразу после ареста «цапковских» бизнес перешел его матери Тамаре Цеповяз, а в сентябре 2011 года владелицей компании стала жена члена банды Наталья Цеповяз (после развода в 2018 году — Стришняя), заключившая с Тамарой Цеповяз договор оферты.

Добиваясь взыскания ущерба с Вячеслава Цеповяза, Николай Захаров указал на то, что договор оферты был призван скрыть имущество от претензий потерпевших. Суд согласился с доводами заявителя о том, что безвозмездная сделка по приобретению прав на ООО «Слава Кубани» со стороны Натальи Цеповяз была притворной, к тому же не удостоверенной нотариально. В итоге 100% долей ООО «Слава Кубани» возвращены Тамаре Цеповяз, а поскольку женщина скончалась, то активы перешли ее наследнику Вячеславу Цеповязу, говорится в решении суда.

Получить комментарии участников процесса не удалось, телефоны адвокатов Эльбруса Муртазова (представлял в процессе Вячеслава Цеповяза) и Курбана Магомедова (представитель Натальи Стришней) не ответили.

По мнению юристов, знакомых с ситуацией, Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии, имеет право поручить кому-то из доверенных лиц переоформить агробизнес на свое имя и сменить директора ООО «Слава Кубани» (сейчас предприятием руководит Наталья Стришняя). Если это произойдет, а процесс банкротства будет запущен, то активы агрофирмы выставят на торги. Однако более вероятно заключение мирового соглашения о рассрочке выплаты долга между Николаем Захаровым и Вячеславом Цеповязом, считают собеседники «Ъ».

«Предприятие "Слава Кубани" в настоящее время стоит не менее 6 млрд руб., Вячеславу Цеповязу выгоднее постепенно рассчитаться с долгами и оставить компанию за собой, не допуская развития банкротства»,— пояснил собеседник «Ъ» на условиях анонимности.

Анна Перова, Краснодар