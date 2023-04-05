«Цапковским» припомнили старые сделки

Как стало известно «Ъ», в Краснодарском крае суд постановил выплатить предпринимателю Валерию Дорошенко 405 млн руб. в качестве компенсации вреда, причиненного ему «цапковскими» Вячеславом Цеповязом и Владимиром Алексеевым. Суд сослался на материалы уголовного дела о том, что в 2010 году «цапки» захватили предприятие Валерия Дорошенко по торговле горюче-смазочными материалами (ГСМ). Представители Вячеслава Цеповяза утверждают, что господин Дорошенко сам просил присоединить его предприятие к бизнесу «цапков», так как имел большие долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Цеповяз в зале заседаний. 2012 год

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости Вячеслав Цеповяз в зале заседаний. 2012 год

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Кущевский районный суд Краснодарского края удовлетворил исковое заявление предпринимателя Валерия Дорошенко о взыскании с «цапковских» Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева 405 млн руб., информация размещена на сайте суда. Валерий Дорошенко обратился за взысканием, ссылаясь на материалы уголовного дела, в котором он признан потерпевшим, расследование дела в настоящее время продолжается.

Как ранее писал «Ъ», членам банды Цеповязу и Алексееву предъявлено обвинение в захвате ООО «Кубань-Контракт», принадлежавшего господину Дорошенко. Предприниматель оценил убытки от действий злоумышленников в 405 млн руб., включая стоимость бизнеса и проценты за пользование чужими денежными средствами. Вячеслав Цеповяз не признал иск, настаивая на том, что Валерий Дорошенко якобы добровольно уступил свое предприятие в пользу подконтрольной «цапкам» компании «Агро-Полтавченское». Об этом же в ходе следствия заявили и сотрудники ООО «Агро-Полтавченское», оформлявшие сделку. По их словам, господин Дорошенко имел крупную задолженность перед Россельхозбанком и сам передал активы «цапковским», чтобы Сергей Цапок помог урегулировать проблемы.

«Цапковский» Владимир Алексеев (Беспредел), напротив, подтвердил факт вымогательства и сознался, что сам участвовал в оказании давления на предпринимателя Дорошенко. Суд отклонил довод представителей Вячеслава Цеповяза, что ущерб не может быть взыскан до вынесения приговора по уголовному делу. По мнению суда, в гражданском процессе действуют менее жесткие стандарты доказывания, чем в уголовном производстве, поэтому представленных Валерием Дорошенко доказательств достаточно для подтверждения нанесенного ему ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Алексеев (Вова Беспредел)

Фото: Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО, Коммерсантъ Владимир Алексеев (Вова Беспредел)

Фото: Предоставлено ГСУ СК РФ по СКФО, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2009 году Сергей Цапок предложил Валерию Дорошенко, который длительное время занимался поставками ГСМ, присоединить его предприятие «Кубань-Контракт» к ООО «Агро-Полтавченское». Сергей Цапок объяснял свое предложение намерением расширять бизнес, что, по его словам, давало возможность привлекать крупные банковские кредиты. В феврале 2010 года «цапковские» пригласили Валерия Дорошенко к нотариусу и потребовали подписать документы о передаче прав на его бизнес. Валерий Дорошенко начал спорить и возражать, в этот момент Владимир Алексеев ударил его, а Сергей Цапок пообещал расправиться с его семьей. Валерий Дорошенко, которому была известна репутация «цапковских», был вынужден подписать документы. После ареста банды осенью 2010 года господин Дорошенко обратился в правоохранительные органы, но в возбуждении дела было отказано. Бизнесмен рассказал «Ъ», что в тот период он опасался настаивать на привлечении «цапковских» к ответственности, так как на свободе оставался Федор Стрельцов, которого господин Дорошенко считает сообщником бандитов. Дело было возбуждено в 2018 году, когда Федор Стрельцов уехал из России.

Получить комментарий адвоката Эльбруса Муртазова, представителя Вячеслава Цеповяза, не удалось, он не ответил на звонок «Ъ». Если решение Кущевского райсуда вступит в силу, ущерб будет взыскан только с Вячеслава Цеповяза, так как Владимир Алексеев отбывает пожизненное наказание за преступления в составе банды и не владеет каким-либо имуществом. Вячеслав Цеповяз, который также находится в колонии, остается собственником сельхозугодий в Кущевском районе.

Анна Перова, Краснодар