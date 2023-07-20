Капиталам включили льготную передачу

Госдума во втором чтении одобрила правительственный законопроект с множественными поправками к Налоговому кодексу. Самая нашумевшая из них — об НДФЛ для россиян, работающих из-за рубежа на российские компании. Также законопроект содержит нормы о донастройке нового механизма единого налогового счета и о расширении практики досудебного обжалования решений налоговиков. Ко второму чтению документ пополнился поправками о налогообложении личных фондов — речь идет об устранении налоговых последствий при передаче имущества в такие фонды и обратно, а также о снижении ставки налога на прибыль для них с 20% до 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкции заставили Минфин задуматься о повышении привлекательности российских личных фондов как инструмента наследственного планирования (на фото — замглавы ведомства Алексей Сазанов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Санкции заставили Минфин задуматься о повышении привлекательности российских личных фондов как инструмента наследственного планирования (на фото — замглавы ведомства Алексей Сазанов)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект с многочисленными правками Налогового кодекса в четверг одобрен депутатами во втором чтении. Самой обсуждаемой его новацией стал 13-процентный НДФЛ (или 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год) для граждан, работающих из-за рубежа на российские компании — как в штате, так и на фрилансе. С их доходов налог будет удерживаться даже после утраты ими налогового резидентства РФ (см. “Ъ” от 18 мая). В числе иных норм первого чтения — расширение практики досудебного обжалования и на имущественные требования, а также введение более гибкого подхода к обеспечительным мерам и донастройка механизма единого налогового счета (см. “Ъ” от 31 мая).

Ко второму чтению законопроект пополнился почти 150 поправками — и целый блок посвящен налогообложению личных фондов. Возможность их учреждения в России появилась с марта 2022 года — граждане могут создавать такие фонды для управления имуществом (стоимостью от 100 млн руб.) по аналогии с зарубежными трастами. Личные фонды могут регистрироваться в специальных административных районах, в том числе и в случае «переезда» из иностранной юрисдикции — но уже с активами от 5 млрд руб. Пока в силу малопривлекательных налоговых условий этот механизм остается невостребованным — налогообложение прибыли личных фондов осуществляется в общем порядке (по ставке 20%), при этом бенефициары должны платить НДФЛ с имущества, переданного им личным фондом.

Одобренные поправки описывают, что передача имущества в личный фонд или обратно не повлечет за собой налоговых последствий — в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль.

Доходы, полученные из фонда выгодоприобретателями, определенными учредителем, при распределении активов после его смерти не будут облагаться НДФЛ. При жизни же основателя освобождаться от налога будут только доходы, полученные им самим или близкими родственниками (супруги, родители, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки, а также внуки), в случае если они являются налоговыми резидентами РФ.

Сам фонд, который может зарабатывать на управлении имуществом, будет платить пониженный налог на прибыль — 15% вместо 20%. Выбор такой ставки замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснял тем, что личный фонд рассматривается «как некое продолжение физлица» — и размер платежа равен действующей максимальной ставке НДФЛ. При этом ставка в 15% применима лишь при условии, что 90% доходов фонда — пассивные (от дивидендов, процентов, продажи ценных бумаг, сдачи недвижимости в аренду).

«Отсутствие регулирования налогообложения личных фондов — одна из причин того, что они пока не получили широкого распространения на практике»,— говорит юрист налоговой практики «МЭФ Legal» Андрей Чугунов. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано лишь несколько таких фондов. Как добавляет управляющий партнер NSV Consulting Limited Сергей Назаркин, структурирование через личный фонд существенно проигрывает дарению активов близкому родственнику и таким популярным формам, как зарубежные трасты и частные фонды. Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что поправки в значительной степени снимают проблемы налогообложения,— личный фонд, по сути, представляет собой «карман» физлица или семьи, и «было бы странным облагать налогом денежные средства каждый раз, когда физлицо перекладывает их из кармана в карман».

По мнению Сергея Назаркина, поправки могут поспособствовать внедрению личных фондов в российскую практику, но они решают не все проблемы: например, освобождение от НДФЛ только близких родственников — резидентов при распределении имущества при жизни учредителя фонда может снизить привлекательность этого инструмента. Например — в случае обучения выгодоприобретателя за рубежом. По его мнению, интерес к российским личным фондам будет обусловлен скорее не эффективностью инструмента как такового, а политической ситуацией и санкциями, которые лишили граждан РФ возможности использовать и создавать зарубежные структуры для наследственного планирования.

Евгения Крючкова