Набиуллина назвал незначительными дезинфляционные риски в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что дезинфляционные риски для российской экономики в настоящее время являются незначительными. Более серьезным риском для экономики она назвала возможное ужесточение западных санкций против РФ.

«Проинфляционными рисками являются более резкий перенос ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне. По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны»,— сообщила госпожа Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

По словам главы ЦБ, причина ослабления курса рубля — это динамика экспорта и импорта, а не фактор движения капитала на иностранные счета.

«Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло. Для этого есть две причины: первая, лаги по контрактам. Тот импорт, который приходит в страну сейчас, покупается по курсу на день заключения договора. Вторая и главная причина: при расширении внутреннего спроса растет и спрос на импорт. Это еще одно подтверждение того, что внутренний спрос значимо вырос»,— пояснила она.

21 июля совет директоров Банка России по итогам заседания повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Ранее она была на уровне 7,5%, показатель не менялся с сентября 2022 года.

Сегодняшнее повышение ставки оказалось более серьезным, чем ожидал рынок (предполагалось, что ставка может быть повышена лишь до 8%). По словам госпожи Набиуллиной, колебания курса рубля стало одним из факторов при принятии решения о повышении ключевой ставки, однако ЦБ руководствовался не только этим, но и другими обстоятельствами.

Александр Кислов