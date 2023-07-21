Управляющий «Открытия» просит привлечь к ответственности экс-руководителей банка по долгам организации

Конкурсный управляющий АО «Открытие Холдинг» Мария Булатова подала в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к ответственности 18 бывших руководителей банка и одной консалтинговой компании по долгам кредитной организации. Среди ответчиков — основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян и компания «АБЕ Консалтинг», следует из данных, размещенных на Федресурсе.

В заявлении госпожа Булатова также просит приостановить производство по своему заявлению до окончания расчетов с кредиторами. В число ответчиков также вошли, в частности, бывший замгендиректора по стратегическим коммуникациям «Открытия» Алексей Карахан, экс-гендиректор банка Павел Федосеев и бывший вице-президент организации Михаил Назарычев.

20 июля 2022 года Арбитражный суд Москвы признал «Открытие» банкротом. Госпожа Булатова была утверждена конкурсным управляющим кредитной организации. По состоянию на июль прошлого года, размер задолженности «Открытия» перед кредиторами был оценен судом в 920 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов