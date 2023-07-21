ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда за 20 июля

В четверг, 20 июля, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда (за 19 июля — не менее 82). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

В Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 12 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — четыре артиллерийских и три минометных снаряда, по селу Солнцевка — один артиллерийский снаряд. В селе Нехотеевка с беспилотника была сброшена граната. Разрушений ни в одном из населенных пунктов нет.

В Борисовском районе зафиксировано попадание десяти минометных снарядов по окраине села Богун-Городок. Разрушений нет.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка с БЛПА была сброшена граната. Разрушений нет.

В Волоконовском районе из артиллерии, миномета и гранатомета обстреляны окраины хутора Старый и села Тишанка — зафиксировано попадание 18 и 15 снарядов соответственно. Разрушений нет.

В Грайворонеском городском округе по селу Смородино ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов. В трех частных домах выбиты окна, посечены фасады, крыши и ворота. Повреждена линия газоснабжения. Есть разрушения в одном из помещений сельхозпредприятия. Кроме того, из ствольной артиллерии обстреляли окраину села Новостроевка-Вторая — зафиксировано попадание шести снарядов. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по селу Вязовое выпустили восемь артиллерийских снарядов. Осколками боеприпасов повреждены три частных дома: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Еще на одном участке повреждена хозпостройка. По окраине села Графовка ВСУ ударили четырьмя артиллерийскими снарядами, села Староселье — одним. Обошлось без последствий. Также из артиллерии обстреляна окраина села Поповка — зафиксировано попадание пяти снарядов. Повреждены линии газо- и электроснабжения.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка ударили 14 минометными снарядами, по хутору Марьино — девятью, по селу Терезовка — шестью, по поселку Ленинский — четырьмя. Обошлось без разрушений. Кроме того, по два попадания минометных снарядов зафиксировано в селах Муром и Нехотеевка. В Муроме осколками боеприпасов посечены заборы, фасады и кровля в двух частных домовладениях, в Нехотеевке повреждены один частный дом, газопровод и линия электропередачи.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину 21 июля — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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