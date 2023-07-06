Основатель Group-IB Сачков на суде не признал вину в госизмене

Основатель Group-IB Илья Сачков на закрытом заседании в Мосгорсуде не признал вину в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом Business FM сообщили его адвокаты Руслан Коблев и Сергей Афанасьев. Господина Сачкова заподозрили в передаче секретных данных иностранной разведке, по статье о госизмене ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После того как прокурор Милана Дигаева огласила обвинительное заключение, подсудимый заявил, что вину не признает. «Наш подзащитный вину не признал и высказал отношение к предъявленному обвинению»,— сообщил господин Коблев.

Group-IB занимается расследованием и предотвращением компьютерных преступлений.

По подозрению в госизмене Илью Сачкова арестовали 28 сентября 2021 года. Защита господина Сачкова заявляет, что обвинение главным образом построено на показаниях заинтересованного лица — экс-начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, отбывающего срок 22 года за госизмену. Госпожа Дигаева известна по делам в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и американского шпиона Пола Уилана.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Илья Сачков собрался объясниться».

Мария Федотова