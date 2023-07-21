Поданы жалобы на приговор экс-главе МЧС Кузбасса

Приговор экс-главе МЧС Кузбасса Александру Мамонтову, осужденному на 10 лет и шесть месяцев колонии по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», обжалован. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила его адвокат Евгения Гулевич: «Приговор обжалован в полном объеме. Жалоба подана мною 12 июля». Она также отметила, что 19 июля жалобу должен был направить и ее подзащитный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Также приговор обжалован со стороны потерпевших, сообщила адвокат Анна Воронкина.

Приговор Центральный райсуд Кемерова вынес Александру Мамонтову 27 июня. Бывшего главу областного МЧС признали виновным в халатности, которая привела к смерти людей, (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и в растрате 1,9 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как считает следствие, фигурант дела ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, в частности, не была проведена проверка пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» до трагического пожара в марте 2018 года, в котором погибли 60 человек, из которых 37 — дети. Свою вину Александр Мамонтов отрицает.

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Игорь Лавренков, Кемерово