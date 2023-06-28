Генерал отправится на зону

Экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов осужден на 10 лет и шесть месяцев колонии по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Второй фигурант дела — бывший руководитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС по Кузбассу Григорий Терентьев — осужден на восемь лет и шесть месяцев. Также им и МЧС РФ назначены компенсации морального вреда потерпевшим: близким родственникам за каждого погибшего — по 500 тыс. руб., для «отдаленных лиц» — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Оба фигуранта дела свою вину не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов осужден на 10 лет и шесть месяцев колонии по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов осужден на 10 лет и шесть месяцев колонии по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Во вторник, 27 июня, Центральный райсуд Кемерова вынес приговор бывшему руководству МЧС в Кузбассе по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главу отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС области Григория Терентьева суд признал виновными в халатности, которая привела к смерти людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Кроме того, первому предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а второму — в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159). По версии следствия и государственного обвинения, подсудимые ненадлежащим образом исполняли свои обязанностей, в частности, не провели проверку пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня» до трагического пожара в марте 2018 года, в котором погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Помимо этого, бывшего начальника управления обвинили в растрате в виде оплаты труда в 1,9 млн руб. трем руководителям общественного движения ветеранов пожарной охраны и ЧС, а Григория Терентьева — в получении компенсации по сфальсифицированным документам.

На заседании суда в апреле начальник отдела гособвинителей прокуратуры Кемеровской области Александр Андрющенко запросил Александру Мамонтову 14 лет лишения свободы, а Григорию Терентьеву — 10 лет. В том числе по обвинению в растрате он предложил признать первого виновным и наказать его лишением свободы на девять лет и шесть месяцев со штрафом в 900 тыс. руб., а по обвинению в халатности — на шесть лет и четыре месяца лишения свободы. Также гос­обвинение просило запретить обвиняемому в течение трех лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти и лишить его звания генерала внутренней службы и государственных наград. Григория Терентьева по обвинению в халатности гособвинитель просил наказать лишением свободы на шесть лет и шесть месяцев с запретом занимать руководящие должности и с ограничением свободы на полтора года, лишив его звания подполковника внутренней службы. По обвинению в мошенничестве гособвинение предложило наказать обвиняемого пятью годами и шестью месяцами заключения со штрафом в 70 тыс. руб. с ограничением свободы на один год.

В результате суд приговорил Александра Мамонтова к 10 годам и шести месяцам колонии общего режима. Также ему назначен штраф 900 тыс. руб. Григорию Терентьеву суд назначил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 120 тыс. руб. Обоим в течение двух лет запрещено занимать должности на госслужбе. Зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО из расчета «один день под стражей за полтора дня колонии», сказала судья Инна Михайленко. Оба осужденных находятся в СИЗО с мая 2018 года, там они останутся до вступления приговора в законную силу. Помимо уголовного наказания, приговором назначены компенсации морального вреда потерпевшим с самих подсудимых и гражданского ответчика в лице МЧС России. В пользу близких родственников погибших определена компенсация в 500 тыс. руб. за каждого человека, для «отдаленных лиц» — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Подсудимые свою вину не признают. В частности, Александр Мамонтов по обвинениям в халатности ранее пояснял, что в его полномочия, как они определяются законодательством и ведомственными приказами, не входила организация государственного пожарного надзора. По поводу того, что, по версии следствия, обвиняемые не провели проверку ТРЦ «Зимняя вишня» до дня пожара 25 марта 2018 года, хотя это требовалось через пять лет после его ввода в эксплуатацию, он напомнил, что торговый центр работал с 2008 года, а в 2013 году была запущена его вторая очередь в виде пристройки. По его словам, «объектом контрольно-наблюдательного дела по закону выступает весь объект и его юрлицо, а не пристройка, сам ТРЦ в период реконструкции работал и проверялся в надлежащие сроки». План проверок, в который «Зимняя вишня» не была включена на 2018 год, «принимался органами госпожарнадзора в пределах их компетенции», проходил проверку в прокуратуре и по сей день, несмотря на нынешнее уголовное дело, не отменен. По данным Александра Мамонтова, «у начальника ГУ МЧС нет полномочий отменять, менять и дополнять такой план». По обвинениям, что он располагал сведениями о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, он заявлял, что «при отсутствии проверок — это просто предположение, и сложно такое знать руководителю ГУ МЧС, учитывая, что в ведении управления в Кузбассе находится 22 тыс. объектов охраны». Обвинения в мошенничестве он тоже категорически отвергал.

Григорий Терентьев также отказался признать вину в халатности и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия он в 2017-м и 2018 году подделал документы о поездке в отпуск, чтобы получить 48 тыс. руб. компенсации за билеты. По всем обвинениям он заявил о своей невиновности, считая, что все противопожарные проверки проводились в соответствии с требованиями законодательства, а компенсации не запрашивал и соответствующие документы на нее не предоставлял. Адвокат Александра Мамонтова Евгения Гулевич сообщила, что пока рано комментировать приговор и планировать апелляцию, поскольку нет еще письменного приговора, но с учетом того, что ранее подсудимые не признавали свою вину полностью, можно ожидать обжалования приговора.

Игорь Лавренков, Кемерово