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Коммерсантъ FM
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Москва дала пояснения Пекину в связи с повреждением китайского генконсульства в Одессе

МИД дал все необходимые пояснения Посольству КНР в Москве в связи с повреждением генконсульства в Одессе при взрыве. В сообщении МИДа говорится, что тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам продолжается.

Сегодня, 21 июля, МИД Китая сообщил, что в генеральном консульстве Китая в Одессе ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. Никто не пострадал. Причина взрыва не называется. В сообщении в форме вопроса-ответа, которое опубликовал МИД, часть вопроса звучит так: «Сообщается, что в результате удара ракетами и беспилотниками российской армии по Одессе (Украина) 20 числа пострадало генеральное консульство Китая в Одессе». Минобороны России никак это не комментировало.

Минобороны неоднократно говорили, что удары российской армии наносятся только по военной инфраструктуре Украины. Три ночи подряд в Одессе звучат взрывы. Минобороны отчитывается о нанесении «ударов возмездия» по местам производства и хранения безэкипажных катеров в Одессе.

Полина Мотызлевская

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