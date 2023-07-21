МИД Китая сообщил о повреждении генконсульства в Одессе при взрыве

В генеральном консульстве Китая в Одессе ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. Об этом говорится в сообщении на сайте китайского МИДа.

Заявление на сайте ведомства было опубликовано в форме вопрос-ответ. Вопрос сформулирован так: «Сообщается, что в результате удара ракетами и беспилотниками российской армии по Одессе (Украина) 20-го числа пострадало генеральное консульство Китая в Одессе, в результате чего были повреждены наружные стены консульства и некоторые окна. Может ли китайская сторона это подтвердить? Делал ли Китай представление России по этому поводу?».

Ответ МИД Китая звучит следующим образом: «возле генконсульства КНР в Одессе произошел взрыв, ударной волной была снесена часть стен и выбиты окна генконсульства». Никто не пострадал.

Причина взрыва не называется. Минобороны России никак это не комментировало. Между тем, в Минобороны говорили, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины.

Три ночи подряд в Одессе звучат взрывы. Минобороны России отчитывается о нанесении «ударов возмездия» по местам производства и хранения безэкипажных катеров в Одессе.

Анастасия Ларина