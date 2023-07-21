В Краснодаре суд оправдал полицейского, подозреваемого в избиении инвалида

Краснодарский краевой суд оправдал сотрудника полиции, подозреваемого в избиении инвалида в 2019 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил защитник сотрудника правоохранительных органов Александр Валявский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По уголовному делу было проведено пять судебно-медицинских экспертиз. Один из экспертов даже провел эксперимент, в ходе которого он наносил удары полицейской дубинкой по трупу человека, и доказал, что таким образом нельзя причинить обнаруженные у потерпевшего повреждения»,— говорится в сообщении.

Суд первой инстанции признал мужчину и его напарника виновными в совершенном преступлении, однако позднее дело было направлено на доследование.

В апреле 2019 года СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту данного происшествия. По данным ведомства, в марте того же года житель одного из садоводческих товариществ в пригороде Краснодара потерял ключи от калитки и решил перелезть через забор своего дома. В это время его заметили двое патрульных полицейских. Решив, что молодой человек является правонарушителем, они решили его задержать и ударили инвалида резиновой дубинкой по ногам. В результате пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Анастасия Донскова

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