В Ростовской области выявлено два случая заболевания лихорадкой Западного Нила

Первые случаи заражения лихорадкой Западного Нила (ЛНЗ) были зафиксированы в городе Волгодонске Ростовской области, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты провели серологическое исследование на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район).

«У 13,9 % обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила (в том числе в г. Волгодонске — 9%, г. Таганроге — 14%, Неклиновском районе — 18,8%), что подтверждает циркуляцию вируса на данных территориях»,— сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаи заболевания были зафиксированы в третьей декаде текущего июля. Распространению заболевания способствует высокая температура и влажность, при которой размножаются комары — переносчики вируса. В зону риска попадают люди, посещающие места обитания насекомых в поймах и дельтах рек, водохранилищах и других местах с повышенной влажностью. Также распространению заболевания способствуют птицы, обитающие у воды. В регионе проводятся мероприятия по истреблению переносчиков опасной инфекции.

«На сегодняшний день в Ростовской области общая площадь выполненных дезработ составляет: ларвицидная обработка постоянных и временных водоемов — 309,49 га, против имаго комаров — 192,93 га»,— сообщает Роспотребнадзор.

Жителей региона также предупредили о симптомах лихорадки Западного Нила: подъем температуры до 38–40°C, озноб, снижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита. В случае проявления этих симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону