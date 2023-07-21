Экс-гендиректору ГНС продлили домашний арест на два месяца

Ленинский районный продлил до 25 сентября домашний арест экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрату Каримову, сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Рамиль Гизатуллин. По словам защитника, он подаст апелляционную жалобу на решение об продлении меры пресечения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», предприниматель был задержан 3 апреля в аэропорту Шереметьево, когда прилетел с отдыха из-за границы, после чего был доставлен в Уфу. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, господин Каримов, будучи гендиректором предприятия, при ремонте объектов социально-бытового назначения ГНС получил 38 млн руб., принадлежащих компании, а также совершил сделки по отчуждению 12 гостевых домов на территории бывшей базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежащей предприятию. По данным следствия, ГНС был причинен ущерб на общую сумму 46 млн руб. Айрат Каримов вину не признает.

Венера Хисамова

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