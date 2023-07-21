Посещаемость сибирских ТЦ в первом полугодии снизилась на 3%

В первом полугодии 2023-го показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров Сибири оказался на 3% ниже значения аналогичного периода прошлого года и на 21% ниже значений 2019-го, подчитали эксперты Focus Technologies. Основным фактором, оказывающим влияние на динамику – стал беспрецедентный уровень санкционного давления и связанные с этим снижение покупательной способности россиян, а также остановка деятельности ряда международных брендов, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Например, во втором квартале этого года показатель посещаемости на 1% превысил уровень 2022-го. Аналитики отмечают, что в этот период на показатели потребительского рынка еще не оказывал влияние комплекс негативных факторов.

«В целом динамика среднедневной аудитории торговых центров в текущем году демонстрирует признаки стабилизации. Подобную динамику уже можно рассматривать как положительный момент в развитии потребительского рынка в текущих условиях», - говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что в торговых центрах Сибири отметилось оживление покупательской активности. По итогам мая Mall Index составил +0,4% к показателям аналогичного периода 2022 года.

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Лолита Белова