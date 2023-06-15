Призраки роста

Покупатели начали возвращаться в торговые центры, отмечают участники рынка. В мае в Сибири трафик составил +0,4% год к году. Именно на этот период в 2022-м пришелся рост посещаемости ТЦ после резкого снижения покупательской активности и перехода населения к сберегательной модели поведения. Наметившееся оживление эксперты связывают с адаптацией потребителей к новым экономическим реалиям и открытием новых магазинов вместо ушедших зарубежных брендов. Впрочем, даже при сохранении этого позитивного тренда, аналитики по итогам года не ждут роста сибирского рынка более чем на 1–2% к показателям 2022-го.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наметившееся оживление покупателей в ТЦ эксперты связывают с адаптацией потребителей к новым экономическим реалиям

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Наметившееся оживление покупателей в ТЦ эксперты связывают с адаптацией потребителей к новым экономическим реалиям

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Сибири в торговых центрах отмечается оживление покупательской активности. Mall Index (отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) по итогам мая составил +0,4% к показателям аналогичного периода 2022 года, подсчитали в компании Focus Technologies.

Эти показатели можно рассматривать как аспект стабилизации рынка и очень осторожные сигналы к возможному дальнейшему частичному восстановлению, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. «Нужно учитывать, что в прошлом году в этот период также фиксировался рост показателей посещаемости торговых центров. Тогда это было вызвано фактором отложенного спроса после резкого снижения показателей в марте-апреле 2022-го из-за перехода потребителей к сберегательной модели поведения на фоне снижения покупательной способности»,— говорит он. Ранее аналитики отмечали, что по итогам первого квартала 2022 года Mall Index был на 11% ниже аналогичного периода 2021-го, при этом за период с 24 февраля по конец марта Mall Index уже был на 16% ниже показателей аналогичного периода 2021 года.

О росте спроса в мае говорят и в компании Malltech (управляет ТРЦ «Аура» в Новосибирске, двумя ТРЦ «Планета» в Новокузнецке и в Красноярске). «Если сравнивать май 2023 года с маем 2022 года, то прирост трафика составил 7,9% для ТРЦ „Планета“ в Красноярске, 12,4% для ТРЦ „Планета“ в Новокузнецке и 12,2% для ТРЦ „Аура“ в Новосибирске»,— говорит директор по маркетингу, PR и рекламе Malltech Анна Сухова.

Сибирское ГУ Банка России отмечает, что постепенное оживление трафика торговых центров может быть связано с открытием новых магазинов взамен ранее ушедших западных брендов: «Например, только в Новосибирске за май в трех крупных комплексах открылись несколько точек новых брендов одежды». В Malltech сообщают об открытии магазинов группы Daher (бывший бренд Inditex) в конце апреля — начале мая, Karl Lagerfeld и Casual Day in lady & gentleman CITY — в мае, «Золотое яблоко» — в марте.

«Постепенное восстановление посещаемости мы отмечаем с начала этого года — независимо от сезонных всплесков в период новогодних, весенних праздников и независимо от крупных открытий. В торговые центры приходят новые бренды — и отечественные, и зарубежные, которые постепенно замещают освободившиеся после ушедших компаний площади, и спрос восстанавливается пропорционально»,— говорит госпожа Сухова. По оценкам компании, тренд на восстановление посещаемости торговых центров в этом году сохранится.

В то же время в Focus Technologies отмечают, что влияние открытия новых магазинов на рост трафика ТЦ — небыстрый процесс. «Он идет, но нельзя ждать какого-то немедленного эффекта от этого в виде привлечения посетителей в ТЦ. Уход международных брендов, многие из которых являлись „якорями“, был очень существенным, и на замещение их альтернативами в том же объеме потребуются существенные сроки. Говорить о более серь­езных цифрах роста аудитории ТЦ можно будет, вероятнее всего, уже в 2024 гцоду»,— считает Михаил Василь­ев. В числе предпосылок для восстановления интереса покупателей торговых центров в компании называют «общую адаптацию потребителей к новым экономическим реалиям».

По оценкам аналитиков, в 2023 году при сохранении текущих тенденций показатели посещаемости ТЦ в Сибири вряд ли превысят прошлогодние на 1–2%. «Что же касается вероятности достижения показателей 2019 года, то эта перспектива видится еще более отдаленной, учитывая, что в период пандемии многие из тех, кто никогда не пользовался онлайн-сервисами, впервые к ним обратились. Это был очень мощный фактор для перетекания части аудитории торговых центров на онлайн-площадки. По итогам текущего года отставание от показателей 2019-го, вероятнее всего, составит до 20%»,— говорят в Focus Technologies. Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли сообщала, что по итогам 2022 года объем онлайн-ритейла в России составил 4,98 трлн руб., что почти на 30% больше, чем в 2021 году, в 2023 году рост рынка интернет-торговли в России может составить 25–30%.

Оксана Павлова