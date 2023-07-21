Microsoft добавила в Teams фильтры с косметикой от Maybelline

Американская корпорация Microsoft добавила в Teams возможность применять 12 вариантов цифрового макияжа из приложения Maybelline Beauty. Они создаются на базе искусственного интеллекта, определяющего свыше 70 точек на лице пользователя, и могут применяться во время корпоративных видеозвонков.

Виртуальные образы используют реальные продукты и оттенки косметики Maybelline, впоследствии пользователи смогут воплотить виртуальный макияж в реальность. В Maybelline предлагают пользователям попробовать разные образы макияжа, а в Microsoft считают, что новая функция сделает жизнь людей немного проще.

Виртуальный макияж уже доступен пользователям Teams Enterprise, его можно найти на вкладке «Видеоэффекты». Технология разработана компанией дополненной реальности Modiface (принадлежит L’Oreal) и используется косметическими компаниями для примерки макияжа. В разработке виртуальных образов принимал участие НКО «Институт Джины Дэвис», который следил за тем, чтобы виртуальный макияж подходил широким и разнообразным группам населения.

Евгений Федуненко