Губернатор Хоценко объяснил невключение Мизулиной в число кандидатов в омские сенаторы

Сенатор от исполнительной власти Омской области Елена Мизулина не попала в список кандидатов на новый срок, предложенных врио губернатора Виталием Хоценко, поскольку не является ни омичом, ни социальным работником. О принципах отбора кандидатов господин Хоценко сообщил в интервью «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«Мы решили именно на омичах сосредоточиться. Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится, и продолжает трудиться в Омске»,— сказал руководитель региона.

Виталий Хоценко был назначен врио губернатора 29 марта 2023 года. «Единая Россия» выдвинула его своим кандидатом на выборах главы региона, которые пройдут 9–10 сентября. 17 июля он представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата. В том числе перечень из трех кандидатов на должность члена Совета федерации. В него вошли заместитель главы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев, главврач БУЗ «Клинический медико-хирургический центр министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной и учительница средней школы №28 Омска Юлия Чехлова. Господин Евстифеев — уроженец Омской области. Ранее он работал главным федеральным инспектором по региону, а в феврале 2022 года получил назначение в «Сириус».

Елена Мизулина представляет Омскую область в Совете федерации с 2015 года. Впервые ее на эту должность назначил губернатор Виктор Назаров. Губернатор Александр Бурков, сменивший господина Назарова в 2017-м, подтвердил полномочия госпожи Мизулиной.

Валерий Лавский, Новосибирск