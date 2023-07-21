Картаполов: нижний предел призывного возраста не будут повышать с 18 лет до 21 года

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет. Нормы вступят в силу с весеннего призыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет»,— сказал господин Картаполов.

Поправка была поддержана комитетом. Она не коснется осеннего призыва: призывной возраст повысят до 30 лет с 1 января 2024 года. «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать»,— пояснил Андрей Картаполов.

Изначально предполагалось, что планку призывного возраста будут поднимать постепенно. Нижнюю планку призывного возраста должны были изменять поэтапно, а верхнюю планку — сразу. Так, в 2024 году призыву должны были подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Изменить призывной возраст предложил министр обороны Сергей Шойгу в декабре прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. На том же заседании министр предложил увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 млн человек. При этом около 700 тыс. из них — контрактники.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина