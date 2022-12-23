Россияне за повышение минимального возраста призыва, но хотят оставить максимальный как есть

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно изменить границы призывного возраста. Возраст зачисления на военную службу поднять с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст — с 27 до 30 лет. Как показал опрос исследовательского центра Superjob, россияне в большинстве одобряют первую часть инициативы, но не поддерживают вторую.

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Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет также поддерживают ее чаще, чем более молодые возрастные группы.