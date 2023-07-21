В Курской области собираются готовить более 700 операторов БПЛА в год

Курский центр подготовки операторов беспилотников увеличил площади. По данным губернатора Романа Старовойта, теперь здесь ежегодно планируют обучать более 700 специалистов, пока новые навыки в нем получили 200 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава региона рассказал в своем телеграм-канале о посещении местного центра подготовки, «где работники гражданских специальностей, а также военнослужащие, принимающие участие в СВО», могут получить навыки операторов БПЛА. «Для этого выделены помещения, в которых будущие операторы смогут получить теоретические знания и закрепить их на практике. Также здесь имеется необходимая материальная база для обучения ремонту беспилотников»,- написал губернатор.

Он уточнил, что учебная программа действует в Курской области с осени 2022 года. «За это время через центр прошло 200 человек. И если ранее мы проводили обучение на арендуемых полигонах, то теперь весь процесс организован на собственной территории, где можно подготовить более 700 человек за год. Это уже вторая площадка, на которой будущие специалисты смогут совершенствовать навыки работы с беспилотниками; первая разместилась на базе центра ''Патриот'', где подготовку проходят наши дружинники»,- отметил господин Старовойт.

Владимир Зоркий