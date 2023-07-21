Генеральный директор обувной фабрики «Юничел», вице-президент Российского союза кожевников и обувщиков Владимир Денисенко прокомментировал предложение объединения внести поправки в закон о защите прав потребителей, запрещающие использование понятий «эко-кожа», «веганская кожа», «экомех». Бизнесмен отметил, что эти наименования, как и, например, «спрессованная кожа», используются в торговле, «чтобы обмануть покупателя и продать ему синтетику под видом кожи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Фактически под всеми этими названиями скрывается синтетика, которую сегодня в Китае научились делать очень хорошо. Если вы возьмете 90% обуви из синтетики, то вы увидите, что все края загнуты, прошиты и не видны. Внешне такая обувь выглядит нормально, но по ее виду никак не определишь, кожа это или нет. А на вопрос покупателя продавец, конечно, всегда подтвердит, что кожа. По факту же идет обман»,- отметил Владимир Денисенко.

По данным гендиректора «Юничела», сегодня в России выпускают 20-30 млн пар кожаной обуви в год. Еще 300 млн пар официально завозят в страну, но по категории «обувь из натуральной кожи» из них проходит только 20 млн. «То есть всего в стране продается 50 млн пар кожаной обуви в год. Значит, только каждый третий покупает пару из натуральной кожи, остальные – синтетику, но уверены, что носят кожу».

Такое соотношение Владимир Денисенко назвал «неправильным», добавив, что, например, в Италии использование понятий «веган-кожа» и «эко-кожа» давно под запретом, поскольку это «в чистом виде маркетинг с целью обмана покупателей». Стоимость натуральной и синтетической кожи разная, последнюю приобретают из-за низкой цены. «Стоимость обуви из натуральной кожи начинается от 2-3 тыс. руб. и никак не может стоить 300 или 500 руб.»,- подчеркнул Владимир Денисенко.

По мнению гендиректора «Юничела», в случае введения запрета на использование понятий «эко-кожа» и «веган-кожа» произойдет обеление рынка, и станет понятно, что натуральной кожи не так уж и много. «Хотя я в это верб с трудом. Потому что необходимо не только запрещающее постановление, но и контроль за его исполнением. А кто этот контроль будет осуществлять, особенно в условиях, когда все проверки малого бизнеса запрещены»,- задается вопросом господин Денисенко.

Артур Якушко