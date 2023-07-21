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Коммерсантъ FM
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В Нижнем Тагиле на территории колонии обрушилась крыша, один человек погиб

В Нижнем Тагиле Свердловской области при ремонте цеха исправительной колонии №5 обрушилась крыша. В результате погиб рабочий, еще один серьезно пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Обрушение произошло днем 20 июля. Погибшего нашли после того, как на место прибыла прибыла следственно-оперативная группа. Им оказался 56-летний мужчина. Также пострадал 52-летний мужчина, он получил множественные переломы. Еще один рабочий не пострадал: он перешел в другую часть цеха за несколько минут до обрушения кровли. Одного рабочего до сих пор ищут под завалами.

По предварительным данным, все четверо рабочих входили в бригаду монтажников местного строительного предприятия. Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных пострадавших нет.

Ремонт крыши производственного цеха колонии выполнялся по гражданско-правовому договору подрядной организацией. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анастасия Ларина

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