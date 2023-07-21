Путин: в арктической зоне накопились требующие решения проблемы

Президент Владимир Путин проводит совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Он заявил, что в арктической зоне накопились проблемы, требующие решения. В их числе он назвал изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%.

В удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема еще острее, утверждает господин Путин. Он пожаловался, что чиновники медлят с выполнением поставленных задач. «В прошлом году на совещании, посвященном Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов Арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно»,— подчеркнул Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

По его словам, развитие арктических населенных пунктов имеет важное военное значение. «Не буду вдаваться здесь в детали, но на этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание»,— отметил президент.

В марте российские власти пересмотрели позицию по международному сотрудничеству в Заполярье: из «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» указом президента Владимира Путина убрали упоминание двух региональных организаций — Арктического совета и Совета Баренцева / Евроарктического региона. После начала российской военной операции на Украине западные страны—члены этих структур по сути объявили России бойкот.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто теперь за Север крайний».

Лаура Кеффер