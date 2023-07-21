Коммунисты проглядели Хакасию

В четверг Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол, посвященный особенностям предвыборной кампании в Сибири. Его участники сошлись во мнении, что хуже всего дела обстоят у идущего на второй срок главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ), о чем свидетельствуют как социологические опросы, так и экспертные оценки. Кроме того, коммунисту поставили в вину проблемы в здравоохранении и «грязный пиар» против оппонента-единоросса Сергея Сокола. В Компартии утверждают, что информационная кампания ведется как раз против господина Коновалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Круглый стол начался с доклада управляющего директора проектов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Ларисы Паутовой, представившей результаты ежеквартального опроса (май—июнь) о работе сибирских губернаторов. По ее данным, наиболее высокие оценки населения получил глава Тувы Владислав Ховалыг, чьей деятельностью довольны 74% респондентов, а недовольны только 11%. Следом в «зеленой зоне» расположились Игорь Кобзев (Иркутская область, 71% и 14% соответственно), Владимир Мазур (Томская область, 67% и 12%), Андрей Травников (Новосибирская область, 55% и 17%), Олег Хорохордин (Республика Алтай, 58% и 21%), Сергей Цивилев (Кузбасс, 55% и 24%) и Виктор Томенко (Алтайский край, 51% и 22%). А вот глава Хакасии Валентин Коновалов попал в «красную зону»: его работу положительно оценивают всего 28% респондентов, отрицательно — 49%.

Напомним, господа Травников, Цивилев, Томенко и Коновалов в этом году баллотируются на второй срок. Первые трое — единороссы, назначенные на эти посты президентом, а затем избравшиеся на прямых выборах. Последний же — коммунист, в 2018 году одолевший тогдашнего главу республики Виктора Зимина в конкурентной борьбе.

Госпожа Паутова представила оценки жителями и двух сибирских врио губернаторов — красноярского Михаила Котюкова и омского Виталия Хоценко. Первый производит скорее положительное впечатление на 38% респондентов и скорее отрицательное — на 4%, еще 58% красноярцев пока затрудняются с ответом. Второго со знаком плюс оценивают 44%, со знаком минус — 5%, а 50% омичей еще не обзавелись мнением.

Согласно опросу ФОМ, сибиряки хотят, чтобы на своих местах оставались все их руководители, кроме Валентина Коновалова. Лучше всего дела обстоят у избранного в прошлом году Владимира Мазура, которого и дальше видят своим губернатором сразу 80% респондентов. За ним располагаются Игорь Кобзев (73%), Владислав Ховалыг (69%), Андрей Травников, Виктор Томенко, Сергей Цивилев (по 60%) и Олег Хорохордин (57%). Виталия Хоценко и Михаила Котюкова хотят видеть во главе регионов 52% и 44% участников опроса (с учетом большого количества неопределившихся, оговорилась госпожа Паутова), а вот Валентина Коновалова — всего 30%. При этом 55% жителей Хакасии ждут нового руководителя, следует из опроса ФОМ.

Лариса Паутова поделилась и мнением о том, что именно могло привести к такому плачевному для коммуниста результату. Например, рост цен на товары и услуги волнует жителей республики сильнее, чем среднестатистических россиян (в Хакасии об этом говорят 45% респондентов, в России в целом — 36%). Аналогичная картина складывается с проблемами в сферах здравоохранения (35% против 21%) и занятости (16% и 7%).

Участники круглого стола принялись активно развивать эту тему. Так, глава хакасского исполкома «Народного фронта» Ксения Лухман заострила внимание на проблемах здравоохранения. По ее словам, работы в рамках соответствующего нацпроекта в республике выполняются «для галочки», а очередь на прием к узким специалистам, например окулисту, может достигать одного года: «Естественно, люди не хотят слепнуть, они идут к частным врачам».

Депутат Госдумы единоросс Олег Матвейчев тоже не преминул «проехаться» по Валентину Коновалову, но перед этим сделал реверанс в адрес Сергея Цивилева, назвав его одним из лучших российских губернаторов, при котором регион превратился «в одну большую стройку», а также Михаила Котюкова, отметив его «молодую энергию». Господина Коновалова Олег Матвейчев обвинил в «черном пиаре», «словно в Хакасии вернулись 90-е». Депутат возмутился, что республиканский телеканал РТС в этом году выпустил более 350 сюжетов про действующего губернатора, тогда как оппоненты удостоились всего тридцати. При этом о выдвиженце «Единой России» Сергее Соколе господин Матвейчев насчитал 50 публикаций «диффамационного характера»: «И после этого в КПРФ говорят, что кто-то там использует административный ресурс».

В Компартии с высказанными претензиями не согласны. Как заявил “Ъ” секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, информационная кампания ведется как раз в отношении Валентина Коновалова: «Хакасия — это единственный регион, в котором федеральные телеканалы ведут черную кампанию против действующего губернатора и не дают ему эфирного времени». Что касается доступной медицины, она, полагает коммунист, в списке проблем жителей Хакасии находится на «шестом-седьмом месте», а на первом — «пенсии и зарплаты».

Андрей Прах