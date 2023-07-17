Коммунисты посражаются за консолидацию

Руководители КПРФ в понедельник провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги работы в ходе весенней сессии Госдумы и рассказали о планах на будущее. Из их выступлений следовало, что на фоне противостояния России и Запада коммунисты делают ставку на мобилизацию ресурсов и сплачивание граждан, но при этом намерены сохранить реноме «сражающейся партии». Среди мирных тем партийцы выделили демографию (с упором на многодетные семьи), образование и поддержку социально ориентированного предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свое выступление в пресс-центре ТАСС председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал с двух тревожных новостей — об убийстве лидера Компартии Приднестровья Олега Хоржана и атаке на Крымский мост. И именно необходимостью всей страной отвечать на геополитические вызовы он мотивировал основные задачи его партии. «Первая — максимально отмобилизовать ресурсы»,— указал коммунист, напомнив о предложениях фракции КПРФ в Госдуме, касающихся «бюджета развития, программы устойчивого развития села и уникального опыта "народных предприятий"». Вторая задача — «максимально сплотить общество», что можно сделать только на «позитивных идеях и конструктивной программе».

По словам господина Зюганова, сейчас президент Владимир Путин «выстраивает новую стратегию» (после того как, по подсчетам лидера КПРФ, четырежды ее менял), акцентируя внимание на укреплении суверенитета, и «это исключительно важное направление». «Но все это требует решения главного вопроса: изменения финансово-экономического курса и бюджетно-кредитной политики»,— подчеркнул коммунист.

Пока же финансово-экономический блок правительства «продолжает старую политику, которая никогда не даст темпы выше мировых, не позволит избавиться от нищеты и отсутствия должной подготовки кадров», констатировал Геннадий Зюганов.

Поэтому КПРФ предлагает свою программу, законы по поддержке ключевых отраслей и защите социально уязвимых категорий граждан как «непременное условие выхода страны из кризиса и победы в ходе специальной военной операции», резюмировал лидер партии.

Его первый заместитель Юрий Афонин добавил, что коммунисты также считают необходимым в текущих условиях повысить доверие населения к выборам и власти, чему, однако, мешают изменения избирательного законодательства, которые «изуродовали эту систему». Он напомнил, что Компартия выступает за отмену трехдневного и дистанционного голосования, а также муниципального фильтра, «через который уже в ходе этой кампании пытаются не допустить наших кандидатов». Кроме того, против идущего на второй срок главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова «брошены мощнейшие силы черных технологов», посетовал господин Афонин. Позже к этой теме вернулся и Геннадий Зюганов, «официально обратившись» к администрации президента: «Я с президентом дважды обсуждал эту ситуацию, я разослал результаты работы Коновалова всем членам Совета безопасности, губернаторам. У него за пять лет очень хорошие результаты».

Недовольны коммунисты и ситуацией в ряде других регионов, где при формировании участковых избиркомов «отсеяли почти тысячу наших товарищей через так называемое рейтинговое голосование», сообщил Юрий Афонин. «Мы и в ЦИК направили обращения, и в суды и требуем дать ответы,— подчеркнул он.— Так же, как и требуем дать ответы по нашим товарищам, которые защищают интересы и права трудящихся, а по ним идет преследование. КПРФ — сражающаяся партия, но мы считаем, что сейчас время консолидироваться».

Консолидироваться партийцы предлагают и на международном уровне.

Так, зампред ЦК Дмитрий Новиков рассказал о плодотворном сотрудничестве КПРФ и Компартии Китая, в рамках которого делегации российских коммунистов намерены ежегодно воочию знакомиться с опытом КНР и принимать в России китайских товарищей.

«Мы будем плохими наследниками отцов-победителей, если все сотрудничество по линии Китай—Россия сведем только к цифрам товарооборота. Мы должны понимать, что в ключевых планетарных событиях наша страна, Советский Союз, и Китай были по одну сторону исторических баррикад»,— напомнил господин Новиков.

Партийные устремления в социальной политике огласила секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот. Из ее выступления следовало, что Компартия прежде всего намерена сосредоточиться на решении демографических проблем, в том числе посредством законотворческой поддержки многодетных семей, а также на образовании и патриотическом воспитании. О поиске «медиаключей» для общения с молодежью рассказал и секретарь ЦК Александр Ющенко, подчеркнув, что КПРФ ставит во главу угла объективное освещение актуальных политических событий. Правда, выполнению этих планов иногда препятствует тот факт, что СМИ уделяют повышенное внимание партии власти, но коммунисты мониторят эфир и в случае нарушений закона о равном доступе жалуются в ЦИК. Работа на этом направлении позволяет КПРФ сохранять твердое второе место среди всех партий по освещению в СМИ, заключил господин Ющенко.

Григорий Лейба