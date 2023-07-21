Мэрия обживает iCity

Крупнейшую сделку купли-продажи на офисном рынке за последние шесть лет закрыла мэрия Москвы. Город приобрел корпус площадью 47 тыс. кв. м в строящемся комплексе iCity недалеко от «Москва-Сити», стоимость которого оценивается до 18,8 млрд руб. Готовой офисной недвижимости такой площади на рынке Москвы нет, а покупка строящегося объекта упрощает процесс планировки, говорят консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэрия Москвы закрыла сделку по покупке корпуса площадью 47 тыс. кв. м строящегося офисного комплекса iCity рядом с «Москва-Сити», рассказали “Ъ” два источника на рынке недвижимости. Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман подтвердил “Ъ”, что город приобрел около 50 тыс. кв. м в iCity. По его словам, покупка связана с оптимизацией работы городских структур, которые переедут в iCity, и повышением эффективности взаимодействия ведомств. В девелопере комплекса MR Group «информацию опровергают».

Столичная мэрия уже не первый год аккумулирует сотрудников в «Москва-Сити». В 2016 году власти приобрели в башне ОКО 51 тыс. кв. м, где теперь размещаются департаменты торговли и услуг, городского имущества и другие. За счет освобождения офисов в разных точках города, сокращения площадей на 36% и снижения расходов на их эксплуатацию и содержание были сэкономлены бюджетные средства, говорит Максим Гаман.

Кроме того, в 2020 году департамент информационных технологий Москвы арендовал 6 тыс. кв. м в башне «Империя» (см. “Ъ” от 22 декабря 2020 года). А в 2021 году подконтрольное мэрии АО «Центральная топливная компания» выкупило апартаменты площадью 1,6 тыс. кв. м на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» за 1,3 млрд руб. с НДС, писал РБК. Эксперты тогда предполагали, что эти площади мэрия будет использовать для представительских целей.

Покупка мэрией Москвы площадей в iCity — крупнейшая сделка купли-продажи на офисном рынке за последние шесть лет, говорит директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов. Предыдущий рекорд, по его словам, принадлежал госкомпании «Дом.РФ», которая в конце 2017 года выкупила 74 тыс. кв. м в «IQ-квартале» в «Москва-Сити». По оценке господина Антонова, на рынке с учетом большого объема площадей 47 тыс. кв. м в iCity могут стоить 16,4–18,8 млрд руб. исходя из 350–400 тыс. руб. за 1 кв. м. «Но данная сделка могла быть заключена на индивидуальных условиях»,— указывает Дмитрий Антонов.

Покупка строящегося здания в iCity для мэрии Москвы выглядит логичной, так как требуемого покупателем объема готовой офисной недвижимости на рынке практически нет, отмечает директор департамента офисной недвижимости Praedium Нелля Имаметдинова. А приобретение здания на этапе строительства обходится значительно дешевле покупки готового объекта, добавляет она. В новом здании, продолжает госпожа Имаметдинова, есть возможность полностью реализовать свой проект, от отделки до планирования помещений, а готовые офисы требуют изменения планировочных решений, что значительно усложняет процесс.

Из строящихся объектов в районе «Москва-Сити» остался только Moscow Tower, где на аренду более 220 тыс. кв. м из всей офисной площади 256 тыс. кв. м претендует ОАО РЖД (см. “Ъ” от 7 марта). В целом кластер «Москва-Сити» остается популярным у арендаторов. По итогам 2022 года доля свободных офисных площадей в этом районе была всего 5,2%, подсчитали в Nikoliers. А общая вакантность в бизнес-центрах класса А по всей Москве достигала 13%, уточнили в NF Group.

В этом году рынок офисной недвижимости начал восстановление. По итогам января—июня 2023 года объем сделок по аренде и покупке помещений вырос на 62% год к году, до 915 тыс. кв. м, что стало рекордом для этого периода в основном за счет спроса IT-сектора и госструктур. При закрытии крупных сделок, которые сейчас находятся на стадии переговоров, показатель может достигнуть 1,9 млн кв. м (см. “Ъ” от 14 июля).

Дарья Андрианова