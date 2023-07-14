IT-сектор сработал по площадям

Офисные центры Москвы начали заполняться после ухода западных компаний. По итогам января—июня 2023 года объем сделок по аренде и покупке помещений вырос на 62% год к году, до 915 тыс. кв. м, что стало рекордом для первого полугодия. В основном спрос формировал IT-сектор и госструктуры. При закрытии ряда крупных сделок офисный рынок может обновить рекорд и по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В январе—июне 2023 года объем сделок новой аренды и купли-продажи офисных помещений в Москве вырос на 62% год к году, до 915 тыс. кв. м, подсчитали в CORE.XP. По данным консультантов, результат стал рекордным для первого полугодия за всю историю наблюдений. В Commonwealth Partnership говорят, что спрос вырос на 19% год к году, в NF Group зафиксировали рост спроса в 1,5 раза, не приводя абсолютных цифр.

Значительный вклад в спрос на офисы внесли сделки купли-продажи, объем которых вырос почти в два раза год к году, до 236 тыс. кв. м, уточнили в CORE.XP. Так, неназванные компании приобрели 47 тыс. кв. м в строящемся комплексе iCity и 13,3 тыс. кв. м в башне «Око» в «Москва-Сити». Еще 30 тыс. кв. м в бизнес-центре SkyLight выкупил VK, а разработчик информационных и автоматизированных систем «РусБИТех» приобрел 22,25 тыс. кв. м в «Останкино Бизнес Парк».

Сейчас покупатели готовы приобретать площади как в строящихся проектах, близких к завершению, так и в зданиях со сроком готовности в 2025–2027 годах, говорит директор коммерческого управления Stone Кристина Недря. По ее словам, интерес есть не только со стороны инвесторов, но и бизнеса, под размещение собственного офиса. Гендиректор CODE Гурген Шекоян подтверждает, что спрос на покупку офисных помещений со стороны конечных пользователей вырос, хотя еще в прошлом году выкуп таких площадей «мало кого интересовал». Покупка офиса в собственность стала привлекательным вложением, подтверждает директор департамента продаж офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар.

Объем сделок новой аренды в январе—июне вырос на 56% год к году, до 679 тыс. кв. м, также обновив рекорд, подсчитали в CORE.XP. Директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина отмечает, что большое количество офисов покинули иностранные компании. По словам коммерческого директора О1 Properties Павла Барбашева, за первую половину 2023 года она сдала в аренду более 30 тыс. кв. м — это около 90% от показателей всего 2022 года. Коммерческий директор Space 1 Мария Кабанова говорит, что число заключенных сделок с новыми арендаторами с начала этого года сопоставимо с показателями за весь 2022 год. Руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова говорит, что на офисный рынок влияет и расширение российского бизнеса. По данным компании, в первой половине 2023 года объем сделок по расширению уже имеющихся офисов достиг около 20 тыс. кв. м против всего 1 тыс. кв. м годом ранее.

Павел Барбашев отмечает изменения в портрете арендатора. По его словам, на российские компании в новых сделках приходится более 80%, но проявляют активность и представители китайского бизнеса. Замдиректора «Ricci | Офисы» Антон Грязнов говорит, что лидирующую позицию по спросу занимают компании IT-сектора и телеком-отрасли, на которые приходится около 25% всех новых сделок по аренде. В прошлом году, указывает консультант, компании этого сегмента были в числе тех, кто активно отказывался от офисных площадей, а в доле новых сделок они занимали лишь 9%. Кроме того, в этом году заметный спрос генерировали производственные компании и госструктуры, обеспечив в каждом случае по 14% всех сделок по аренде, а также банковского сектора, на который пришлось 10%, добавил господин Грязнов.

Предыдущий годовой рекорд по объему офисных сделок в Москве отмечался в 2019 году, когда, по данным CORE.XP (тогда — CBRE), было арендовано и куплено 1,8 млн кв. м площадей. Ирина Хорошилова ждет, что в этом году показатель может достичь около 1,5 млн кв. м. При закрытии крупных сделок, которые сейчас на стадии переговоров, будет сдано и продано 1,9 млн кв. м офисов, подсчитала директор департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева.

Дарья Андрианова