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«Нева Тревел» набирает скорость

Компания поставит восемь новых катамаранов для связи с Кронштадтом

Судоходная компания «Нева Тревел» намерена до конца 2023 года подписать новый лизинговый контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (АО «ГТЛК») еще на восемь скоростных катамаранов проекта «Котлин» для обеспечения перевозок между Санкт-Петербургом и Кронштадтом в рамках проекта «Остров фортов». По подписанному в 2021 году лизинговому контракту для ООО «Нева Тревел» к 2025 году будут построены шесть судов этого типа. Эксперты считают проект и сроки его окупаемости вполне реалистичными с учетом льготного лизинга и растущего турпотока.

С помощью нового скоростного катамарана в навигацию 2023 года «Нева Тревел» намерена увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом до 75–80 тыс. человек

С помощью нового скоростного катамарана в навигацию 2023 года «Нева Тревел» намерена увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом до 75–80 тыс. человек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С помощью нового скоростного катамарана в навигацию 2023 года «Нева Тревел» намерена увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом до 75–80 тыс. человек

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мы планируем уже в текущем году продлевать эту серию и подписывать контракты на продолжение строительства серии катамаранов до 14 единиц. Они уже есть в программе Минпромторга, подписанной Мишустиным. И сейчас по результатам опытной эксплуатации мы уже понимаем, что наш проект удался и будет востребован, и планируем осенью, в крайнем случае зимой, подписывать контракт с ГТЛК. По программе минпромовской там еще восемь единиц»,— рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор компании Юрий Набатов.

Накануне первый из скоростных катамаранов, головное судно проекта 04580 «Котлин», «Форт Кроншлот» вышел на регулярную пассажирскую линию между Петербургом и парком «Остров фортов» в Кронштадте. До этого момента, с 2021 года, на линии работали «Метеоры». «Сейчас мы запустили из расчета десять рейсов в день: сегодня мы запустили катамаран — он будет делать пять рейсов в день, еще пять будет делать "Метеор". В августе выйдет второй катамаран, и уже два катамарана будут делать десять рейсов ежедневно»,— сказал глава «Нева Тревел». В следующую навигацию на линию будут поставлены еще два судна проекта «Котлин», а в 2025 году — оставшиеся два катамарана, которые будут построены на Средне-Невском судостроительном заводе по подписанному в 2021 году контракту между «Нева Тревел», СНСЗ и ГТЛК.

В навигацию 2023 года «Нева Тревел» намерена увеличить перевозку пассажиров между Петербургом и Кронштадтом до 75–80 тыс. человек, сказал господин Набатов. «В прошлом году было 56 тыс. человек, в этом году, к сожалению, поздно катамараны вышли, мы не смогли в полном объеме выполнить наши планы»,— пояснил он. «Наш прогноз — мы гарантированно хотим выйти на 75–80 тыс., 100 тыс. — если август будет хорошим по погоде с точки зрения туристической привлекательности и будет хорошая загрузка»,— предполагает гендиректор «Нева Тревел».

Стоимость билета на катамаран осталась такой же, как и на «Метеорах»: взрослый билет в одну сторону — 1450 рублей (2300 туда и обратно), льготный — 1250 рублей (1950), детский — 850 рублей (1300). Билеты продаются со скидкой в 15%, которая была установлена еще в 2021 году, когда компания после десятилетнего перерыва возобновила морское сообщение Петербурга с островом Котлин. По словам господина Набатова, скидка была установлена по договоренности с АНО «Остров фортов» для установления ценового паритета с перевозками по маршруту Санкт-Петербург — Петергоф и обеспечения доступности парка «Остров фортов». «Сможем ли мы держать эту скидку в следующем году, сейчас говорить не будем, а подведем результаты коммерческой эксплуатации в этом году»,— отметил глава «Нева Тревел», пояснив, что с учетом начала эксплуатации катамаранов и лизинговых платежей по ним стоимость содержания судов на линии будет гораздо выше, чем у «Метеоров». У конкурентов — компании «Петергоф Сервис» (входит в группу компаний «Астра Марин») — выполняющих в Кронштадт два рейса в день от Университетской набережной, цены сопоставимые: Standard — 1100 рублей, Comfort — 1300 рублей, Comfort+ 1400 рублей, Business Class — 2000 рублей, причем на одном и том же «Метеоре», стоимость зависит от места.

Шесть катамаранов проекта «Котлин» и четыре судна проекта «Соммерс» будут построены на СНСЗ по заказу ГТЛК и переданы в лизинг ООО «Нева Тревел» по контрактам, подписанным в 2021–2022 годах.

Как сообщила накануне журналистам зампредседателя комитета по развитию туризма Юлия Кузенская, в Смольном ожидают по итогам 2023 года рост турпотока в Кронштадт на 10% к результатам прошлого года, когда его посетили 2,8 млн человек.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает срок окупаемости новой техники вполне реалистичным. «В целом, конечно, это очень перспективно, учитывая устойчиво растущий туристический поток в Санкт-Петербург. А если мы говорим о долгосрочном потенциале, то возвращение китайских туристов может добавить сотни тысяч человек на всех направлениях. Понятно, что сейчас есть вопросы, связанные с окупаемостью проекта, но тут нужно понимать, что, во-первых, речь идет о льготном лизинге и, во-вторых, это новая техника, которая будет с точки зрения экономической эффективности демонстрировать достаточно хорошие показатели»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников

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