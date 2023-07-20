Государев отказ

Российское государство недолго побудет собственником только что национализированного «Порта Пермь». Как выяснил «Ъ-Прикамье», правительство РФ включило в программу приватизации на 2023–2025 годы контрольный пакет акций АО «Порт Пермь», который перешел в собственность государства весной. По данным «Ъ-Прикамье», Росимущество уже направило руководству АО письмо с требованием предоставить информацию об активах. В собственности дочернего ООО «Порт Пермь» находятся земельные участки, на которых расположена инфраструктура порта. Имущество в Заостровке, где работает терминал, обременено залогом в пользу экс-совладельца АО Чарльза Батлера, который взыскивает с общества 210,5 млн руб. 19 июля Генпрокуратура направила иск о признании этих сделок недействительными. Собеседники говорят, что в условиях долга и обременения АО вряд ли будет привлекательным активом.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Постановление о включении АО «Порт Пермь» в план приватизации на 2023–2025 годы подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно документу, приватизации подлежит принадлежащий государству пакет акций одноименного акционерного общества. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, спустя примерно неделю после подписания постановления Росимущество направило письмо руководству АО. Ведомство до конца июня потребовало предоставить информацию об активах и пассивах общества. После этого Росимущество должно организовать оценку актива, и пакет акций может быть выставлен на продажу. Согласно законодательству, новый собственник порта должен взять на себя обязательство использовать инфраструктуру актива для обслуживания судов и работы с грузами.
АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2022 года АО отчиталось о доходе свыше 183,2 млн руб., чистый убыток общества составил 10,7 млн руб.
Российской Федерации сейчас принадлежит 79,6% общества, остальной пакет контролируется миноритариями, среди которых есть и правительство Пермского края, которое владеет одной акцией компании. Впервые порт был приватизирован в 90-е годы, до 2007-го этим активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем. До весны контрольный пакет АО принадлежал группе юридических и физических лиц, которые, по мнению суда, были подконтрольны бизнесмену Чарльзу Батлеру. За этот пакет несколько лет боролись госорганы, поскольку считают, что группа иностранных акционеров незаконно приобрела контрольный пакет стратегического предприятия. В 2022 году ФАС добилась судебного решения о его возвращении в собственность РФ. После обновления состава совета директоров общества 2 июня его гендиректором был назначен Анри Ризаев, который в 2012–2020 годах был прокурором Северо-Восточного административного округа Москвы.
Сейчас прокуратура Пермского края пытается в арбитражных судах добиться признания незаконным решения Росимущества о приватизации 31 земельного участка и объектов инфраструктуры, которые были в собственности АО «Порт Пермь», а затем перешли к ряду связанных с ним структур, в том числе и одноименного ООО, которое получило землю в Заостровке.
Основная часть имущества ООО «Порт Пермь» находится в залоге у Чарльза Батлера, который выдал акционерному обществу заем в 210,5 млн руб. Сейчас господин Батлер пытается взыскать средства или обратить взыскание на заложенные активы ООО.
19 июля Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал еще один иск, касающийся порта. Заявителем по нему выступает Генеральная прокуратура РФ, а ответчиками Чарльз Батлер, АО и ООО «Порт Пермь». Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с историей судебных разбирательств вокруг порта, предполагают, что надзорный орган может добиваться признания недействительными договора займа и, соответственно, залога. Также, возможно, надзорный орган добивается признания незаконной передачи имущества из АО в ООО. «Если залог будет снят, а договор займа признан незаконным до начала приватизации, то стоимость АО существенно вырастет»,— пояснил собеседник «Ъ-Прикамье».
Другой источник считает, что на данный момент АО «Порт Пермь» «не может много стоить». «Нужно учитывать не только активы,— говорит собеседник »Ъ-Прикамье«,— сейчас мы видим, что АО „Порт Пермь“ имеет обязательства на 210,5 млн руб., а имущество его дочерней компании обременено залогом». В то же время, он отмечает, что теоретически порт может быть интересен компаниям, которые хотят заниматься добычей, переработкой и продажей ПГС, поскольку именно от этой деятельности получает прибыль ООО «Порт Пермь». «Но если залог на имущество сохранится, а Чарльзу Батлеру удастся обратить на него взыскание, то возможность работы общества вообще окажется под вопросом, так что я бы подождал»,— рассуждает источник.