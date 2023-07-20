Государев отказ

Российское государство недолго побудет собственником только что национализированного «Порта Пермь». Как выяснил «Ъ-Прикамье», правительство РФ включило в программу приватизации на 2023–2025 годы контрольный пакет акций АО «Порт Пермь», который перешел в собственность государства весной. По данным «Ъ-Прикамье», Росимущество уже направило руководству АО письмо с требованием предоставить информацию об активах. В собственности дочернего ООО «Порт Пермь» находятся земельные участки, на которых расположена инфраструктура порта. Имущество в Заостровке, где работает терминал, обременено залогом в пользу экс-совладельца АО Чарль­за Батлера, который взыскивает с общества 210,5 млн руб. 19 июля Генпрокуратура направила иск о признании этих сделок недействительными. Собеседники говорят, что в условиях долга и обременения АО вряд ли будет привлекательным активом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Постановление о включении АО «Порт Пермь» в план приватизации на 2023–2025 годы подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно документу, приватизации подлежит принадлежащий государству пакет акций одноименного акционерного общества. По данным собеседников „Ъ-Прикамье“, спустя примерно неделю после подписания постановления Росимущество направило письмо руководству АО. Ведомство до конца июня потребовало предоставить информацию об активах и пассивах общества. После этого Росимущество должно организовать оценку актива, и пакет акций может быть выставлен на продажу. Согласно законодательству, новый собственник порта должен взять на себя обязательство использовать инфраструктуру актива для обслуживания судов и работы с грузами.

АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2022 года АО отчиталось о доходе свыше 183,2 млн руб., чистый убыток общества составил 10,7 млн руб.

Российской Федерации сейчас принадлежит 79,6% общества, остальной пакет контролируется миноритариями, среди которых есть и правительство Пермского края, которое владеет одной акцией компании. Впервые порт был приватизирован в 90-е годы, до 2007-го этим активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем. До весны контрольный пакет АО принадлежал группе юридических и физических лиц, которые, по мнению суда, были подконтрольны бизнесмену Чарльзу Батлеру. За этот пакет несколько лет боролись гос­органы, поскольку считают, что группа иностранных акционеров незаконно приобрела контрольный пакет стратегического предприятия. В 2022 году ФАС добилась судебного решения о его возвращении в собственность РФ. После обновления состава совета директоров общес­тва 2 июня его гендиректором был назначен Анри Ризаев, который в 2012–2020 годах был прокурором Северо-Восточного административного округа Москвы.

Сейчас прокуратура Пермского края пытается в арбитражных судах добиться признания незаконным решения Росимущества о приватизации 31 земельного участка и объектов инфраструктуры, которые были в собственности АО «Порт Пермь», а затем перешли к ряду связанных с ним структур, в том числе и одноименного ООО, которое получило землю в Заостровке.

Основная часть имущества ООО «Порт Пермь» находится в залоге у Чарльза Батлера, который выдал акционерному обществу заем в 210,5 млн руб. Сейчас гос­подин Батлер пытается взыс­кать средства или обратить взыскание на заложенные активы ООО.

19 июля Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал еще один иск, касающийся порта. Заявителем по нему выступает Генеральная прокуратура РФ, а ответчиками Чарльз Батлер, АО и ООО «Порт Пермь». Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с историей судебных разбирательств вокруг порта, предполагают, что надзорный орган может добиваться признания недействительными договора займа и, соответственно, залога. Также, возможно, надзорный орган добивается признания незаконной передачи имущества из АО в ООО. «Если залог будет снят, а договор займа признан незаконным до начала приватизации, то стоимость АО существенно вырастет»,— пояснил собеседник «Ъ-Прикамье».

Другой источник считает, что на данный момент АО «Порт Пермь» «не может много стоить». «Нужно учитывать не только активы,— говорит собеседник »Ъ-Прикамье«,— сейчас мы видим, что АО „Порт Пермь“ имеет обязательства на 210,5 млн руб., а имущество его дочерней компании обременено залогом». В то же время, он отмечает, что теоретически порт может быть интересен компаниям, которые хотят заниматься добычей, переработкой и продажей ПГС, поскольку именно от этой деятельности получает прибыль ООО «Порт Пермь». «Но если залог на имущество сохранится, а Чарльзу Батлеру удастся обратить на него взыскание, то возможность работы общества вообще окажется под вопросом, так что я бы подождал»,— рассуждает источник.

Дмитрий Астахов