В ДНР погиб военкор Михаил Лучин

Военкор Михаил Лучин, создавший Telegram-канал «Миша на Донбассе» (24 тыс. подписчиков), погиб в ходе боев под Красногоровкой (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MishaDonbass Фото: @MishaDonbass

«Сегодня утром при выполнении боевых задач под Красногоровкой героически погиб Лучин Михаил Сергеевич. Это невосполнимая потеря для всех нас. Он погиб, выполняя свой гражданский долг»,— сообщила помощница Михаила Лучина в Telegram-канале, который он вел.

Также информацию о гибели блогера подтверждает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». По данным канала, Михаил Лучин участвовал в начавшемся 17 июля наступлении российских войск в ДНР на шахту «Трудовская» под Красногоровкой. «Михаил погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой в ходе контратаки 79-й бригады ВСУ»,— уточняется в сообщении.

Уроженец Калуги Михаил Лучин отправился в зону боевых действий после начала военной операции РФ на Украине. Он добровольно заключил контракт с Минобороны. Командовал взводом БПЛА 5-й отдельной бригады имени Захарченко, участвовал в боях на Марьинском направлении, а также регулярно публиковал в Telegram-канале сводки с фронта.

Александр Кислов