В России впервые заправили судно топливом из фритюрного масла

Оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» — компания «Газпромнефть Марин Бункер» — осуществил первую в РФ заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовую бункеровку топливом с низким углеродным следом произвели сегодня, 20 июля, в порту Санкт-Петербурга. Проект производства судового биотоплива реализован компанией «Газпромнефть Марин Бункер» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» и компанией «Эковей».

Как пояснили в пресс-службе «Газпром нефти», рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива компании и отработанного фритюрного масла. Подготовили вторсырье на предприятии «Эковей», где осуществляется уникальная технологическая обработка: многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива происходят на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга, уточнили в компании.

В сети «Вкусно — и точка», в свою очередь, сообщили, что ежегодно компания отправляет на переработку все отработанное фритюрное масло — это более 5,5 тыс. тонн. «Теперь часть переработанной продукции будет использована в качестве биокомпонента для судового топлива»,— прокомментировала старший директор по устойчивому развитию сети Ирина Коршунова.

Уточняется, что новое биотопливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Наталья Ширнина, Андрей Цедрик, Санкт-Петербург