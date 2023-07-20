Чернышенко: с 2024 подача заявлений в вуз через «Госуслуги» станет обязательной

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 2024 года подача документов во все российские вузы через портал «Госуслуги» станет обязательной. Сейчас сервисом «Поступление в вуз онлайн», по его словам, пользуется около 40% абитуриентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В этом году суперсервис пользуется большой популярностью — его используют около 40% абитуриентов, это в два раза больше показателя прошлого года. Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис»,— сказал господин Чернышенко во время посещения ВШЭ, его слова приводит пресс-служба правительства.

Минцифры объявило о начале приема документов в вузы через «Госуслуги» 20 июня. 23 июня Дмитрий Чернышенко рассказал, что функцией воспользовались 65% абитуриентов. Больше всего заявлений таким способом подают абитуриенты из Москвы и Санкт-Петербурга.