Иволгинский потрошитель получил новый срок

Жителя Бурятии Кегашбека Орунбаева, отбывающего в уральской колонии «Черный дельфин» пожизненный срок за серию убийств и расчленение изнасилованных женщин, признали виновным еще в одном преступлении — в 1992 году в Барнауле (Алтайский край), куда Орунбаев приехал поступать в техникум, он, по версии следствия, расправился с 35-летней женщиной. За этот эпизод Орунбаеву, прозванному иволгинским потрошителем, присудили девять с половиной лет заключения. После вступления приговора в законную силу его этапируют обратно в колонию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

На Алтае осудили 60-летнего серийного убийцу и насильника Кегашбека Орунбаева. События, которые описаны в материалах уголовного дела, произошли еще в августе 1992 года. Тогда в Барнауле было обнаружено тело 35-летней женщины. Жертва была изнасилована и жестоко убита. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Раскрыть его удалось спустя 30 лет.

«Неоднократно следователи возвращались к изучению материалов дела. Результатом кропотливой работы стало установление личности подозреваемого — им оказался осужденный к пожизненному лишению свободы житель Бурятии Кегашбек Орунбаев, так называемый иволгинский потрошитель, который ранее проживал в Барнауле»,— рассказала „Ъ-Сибирь“ официальный представитель управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Расследование установило, что в столицу Алтайского края будущий серийный убийца приехал еще в середине 1980-х годов после службы в армии. В Барнауле он поступил в техникум, откуда его вскоре отчислили за аморальное поведение. После исключения Кегашбек Орунбаев еще несколько лет оставался в регионе, зарабатывая на решении контрольных работ для студентов.

В 2022 году Орунбаева, который в тот момент находился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области, конвоировали в Барнаул. Ему инкриминировали ст. 102 УК РСФСР (убийство, сопряженное с изнасилованием). Как сообщил „Ъ-Сибирь“ следователь по особо важным делам Иван Зеленский, в августе 1992 года обвиняемый решил изнасиловать понравившуюся ему женщину, которую он встретил у рынка. Угрожая ножом, он отвел ее в безлюдном место. Поскольку жертва сопротивлялась, нападавший несколько раз ударил ее по голове, после чего изнасиловал и задушил. Обвиняемый дал признательные показания, их он подтвердил на следственном эксперименте.

Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд Барнаула. За преступления 1992 года он назначил маньяку девять с половиной лет заключения.

В региональном управлении СКР рассказали, что за Орунбаевым тянулся длинный шлейф преступлений, которые были совершены им в Алтайском крае с 1987 по 1992 год. Среди них — нападение в сентябре 1990 года на 17-летнюю девушку в Барнауле: припозднившейся студентке он нанес удар камнем по голове, затем оттащил в сторону, где изнасиловал и убил. В 1991 году в Новоалтайске он расправился с 76-летней пенсионеркой, у которой снимал комнату: пожилую женщину, которая отказала ему в интимной близости, он оглушил обухом топора, а затем изнасиловал. Смерть потерпевшей наступила от открытой черепно-мозговой травмы. В дальнейшем квартирант облил вещи в доме керосином и поджег, после чего скрылся. За эти преступления Орунбаев был осужден в ноябре 2020 года и марте 2023 года на длительные сроки заключения.

Свое прозвище «иволгинский потрошитель» уроженец Киргизской ССР Кегашбек Орунбаев получил за серию нападений на женщин в Иволгинском районе Бурятии, где он проживал. Согласно материалам следствия, мужчина в течение нескольких лет убил там трех женщин, на которых он нападал после непродолжительного знакомства и совместного употребления спиртного. В сентябре 2012 года Орунбаева задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием), ст. 30 и 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Подследственному назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. «Комиссия экспертов признала Орунбаева вменяемым, однако в ходе проведенных исследований у него были отмечены выраженные психопатические черты характера возбудимого типа с садистскими формами патологического поведения, на фоне которых происходили жестокие избиения жертв, вплоть до их убийства, расчленения тел с вырезанием органов»,— указывается в сообщении управления СКР по Бурятии. В декабре 2013 года верховный суд республики признал вину Орунбаева доказанной и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Местом отбывания наказания ему назначили колонию «Черный дельфин».

Константин Воронов