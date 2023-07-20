«Копьевское» прибилось к инвестору

Крупное сельхозпредприятие Хакасии — СПК «Копьевский», которому принадлежит 13 тыс. га земель и молочная ферма, — продано на банкротных торгах за 225,2 млн руб. Единственным претендентом на активы стало хакасское «Рассвет Абакан». В развитие «Копьевского» инвестор уже вложил около 1 млрд руб. Новый собственник в этом году намерен освоить 5 тыс. га земли под растениеводство — зерно и зернобобовые, в следующем году — 7 тыс. га. Также запланирована закупка стада крупного рогатого скота для развития мясного животноводства. Аналитики отмечают, что в «портфеле» «Копьевского» достаточно сельхозугодий для реализации растениеводческих проектов, однако их развитие может потребовать больше вложений, чем разведение КРС, которое уже налажено на предприятии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году ООО «Рассвет Абакан» засеяло в «Копьевском» 5 тыс. га сельхозугодий под овес, пшено, горох и ячмень, в следующем году площадь пашни составит 7 тыс. га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В этом году ООО «Рассвет Абакан» засеяло в «Копьевском» 5 тыс. га сельхозугодий под овес, пшено, горох и ячмень, в следующем году площадь пашни составит 7 тыс. га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Имущественный комплекс ООО СПК «Копьевский», расположенный в селе Устинкино Республики Хакасия, реализован в рамках конкурсного производства за 225,2 млн руб. Согласно информации о торгах, в состав лота вошли: земельный фонд предприятия площадью около 13 тыс. га, скот (коровы, бычки, лошади, жеребята), молочная ферма, сельхозтехника. дебиторская задолженность. Единственным претендентом на актив стала компания «Рассвет Абакан».

ООО «Рассвет Абакан» зарегистрировано год назад в Абакане с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем является Дмитрий Лебин, ему же принадлежит доля (99%) в тамбовском ООО «Рассвет-Тамбов», которое в прошлом году собеседники “Ъ-Черноземье” связывали с крупным краснодарским агрохолдингом «Прогресс Агро», чьи предприятия ранее входили в агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски. После введения санкций Минфина США в отношении предпринимателя в 2018 году он продал бизнес группе предпринимателей. В «Прогресс Агро» „Ъ-Сибирь“ сообщили, что на данный момент группа не ведет операционной деятельности в Хакасии и не имеет юридических и финансово-хозяйственных взаимоотношений с СПК «Копьевский».

СПК «Копьевский» в сентябре 2021 года был признан банкротом по заявлению Россельхозбанка из-за долга в размере 118,36 млн руб. В августе 2022 года арбитражный суд Хакасии удовлетворил заявления Россельхозбанка и АО «Русал Красноярский алюминиевый завод» о процессуальном правопреемстве и заменил в реестре требований кредиторов «Копьевского» банк на структуру «Русала» в размере 117,9 млн руб.

В этом году ООО «Рассвет Абакан» засеяло в «Копьевском» 5 тыс. га сельхозугодий под овес, пшено, горох и ячмень. В следующем году площадь пашни составит 7 тыс. га. С нарастающим итогом в будущем владельцы надеются довести эту цифру до 12 тыс. га. Также компания намерена развивать мясное животноводство. «Дойное стадо не продуктивное, планируем к следующему году переход от молочного к мясному производству. Считаем, что это в данных условиях разумнее. Стадо сегодня насчитывает 800 голов»,— рассказал “Ъ-Сибирь” гендиректор ООО «Рассвет Абакан» Виталий Браун. По данным “Ъ-Сибирь”, в «Копь­евское» уже вложено около 1 млрд руб. На эти средства были приобретены активы предприятия, новая техника, а также семенной материал. Сбывать продукцию растениеводства и животноводства предприятие намерено на региональном рынке.

По данным республиканского минсельхоза, доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте Хакасии составляет 5%. Преобладает животноводческое направление (70% сельскохозяйственного производства) с высоким удельным весом овец, крупного рогатого скота и птицы. При этом посевные площади в Хакасии в 2022 году в хозяйствах всех категорий составили 226,7 тыс. га, планировалось, что в 2023 году они достигнут 230,5 тыс. га.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, в фонде «Копь­евского» достаточно сельхозугодий для реализации растениеводческих проектов. «Однако это требует больше вложений чем разведение КРС, которое уже налажено в “Копьевском”»,— считает эксперт. По его оценкам, риски для нового собственника «могут заключаться в налаживании каналов сбыта и формировании собственной давальческой базы — вернее, ее сохранении и наращивания до целевых показателей».

Лолита Белова